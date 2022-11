Métavers : quel est cet univers virtuel créé par Mark Zuckerberg ?

Le sujet du jour. Fin octobre 2022, le patron de Facebook, devenu Meta, perdait 11 milliards de dollars en une seule journée. Et pour cause, son projet de grande envergure devait assouvir l'un des plus vieux rêves de l'humanité : le méta-univers. Un monde numérique dans lequel la projection est infinie : changer instantanément d'apparence, voyager à la vitesse de la lumière, vivre des vies à l'infini.

Un projet fou qui pourtant n'a pas encore transporté le public et n'attire pas suffisamment. En cause, notamment, les investissements liés au développement de son métavers. Désormais, un plan massif de licenciements est sur la table impliquant plusieurs milliers de personnes.

Pourquoi on en parle ? C'est quoi le métavers ? À quoi ça sert ? Peut-on réinventer encore aujourd'hui le méta-univers ? Est-il voué à rencontrer un succès ?

Citation. "Dans ces mondes-là, vous pouvez rentrer des salles de spectacles et c'est assez impressionnant. C'est une nouvelle relation avec l'artiste, vous pouvez tourner autour de lui. J'ai assisté à un One Man Show à New-York. J'étais dans la salle alors que j'étais dans mon salon à Paris, avec casque VR et c'était juste bluffant", raconte Philippe Cassoulat, directeur général du groupe Talan et président de l’observatoire des Metavers.

