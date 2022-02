Messenger : bientôt la fin des captures d'écran discrètes

Messenger compte plus d'un milliard utilisateurs actifs

"Une nouvelle mise à jour est disponible pour les conversations Messenger chiffrées pour que vous receviez une notification si une personne prend une capture d’écran d’un message éphémère" peut-on lire sur la page Facebook de Mark Zuckerberg.

Déjà en vigueur aux États-Unis, la mise à jour pourrait bientôt s'exporter en France. Pour l'instant, seules les conversations éphémères (fonctionnalité de Messenger qui permet d'envoyer des messages qui se suppriment entre quelques secondes et quelques heures après l'envoi) sont concernées. À l'instar d'autres réseaux sociaux comme Snapchat, si une personne fait une capture d'écran d'une conversation, photo ou vidéo, le ou les autres membres de cette conversation en sont informés d'un "Xxx took a Screenshot" (Xxx a pris une capture d'écran), directement sur la messagerie et par une notification.

Même si cette fonctionnalité ne concerne que les conversations éphémères, Facebook compte bien généraliser cette alerte à tout type de conversations. Appartenant aussi à Mark Zuckerberg, Instagram pourrait également être concerné.

D'après le grand patron de Meta, le but de cette nouvelle fonctionnalité serait de protéger les utilisateurs. Terminé, donc, les "screen" discrets pour tout partager en direct à ses amis.