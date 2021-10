MacBook Pro M1X, AirPods 3... Quelles annonces à la keynote Apple ce lundi à 19h ?

Un mois après la présentation de l'iPhone 13 et des nouveaux iPad, Apple organise une nouvelle keynote ce lundi 18 octobre à partir de 19 heures, heure de Paris. Retransmise depuis l'Apple Park de Cupertino, cette seconde conférence de l'automne sera l'occasion pour le groupe américain d'officialiser des produits évoqués depuis plusieurs semaines mais qui n'ont pas encore eu les faveurs d'une annonce.

Selon la presse américaine, la soirée devrait être principalement consacrée à la présentation de nouveaux MacBook Pro équipés de nouvelles puces Apple Silicon. Le groupe technologique pourrait aussi lancer une nouvelle version de ses écouteurs AirPods. Un produit surprise n'est pas à exclure.

Seule certitude : les nouveautés de ce lundi soir devraient être placées sous le signe de la vitesse, ainsi que ne le suggère le slogan de l'invitation adressée à la presse, "Unleashed" que l'on peut traduire en français par "Accrochez-vous".

MacBook Pro M1 Pro ou M1 Max

Il y a un an, Apple ouvrait un nouveau chapitre de son historie de constructeur de produits informatiques en abandonnant les puces fabriquées par Intel au profit d'un circuit intégré développé en interne pour équiper ses ordinateurs MacBook. Basées sur une architecture ARM et inspirées de l'architecture des processeurs des derniers iPhone, ces nouvelles puces M1 ont fait faire un bond important aux ordinateurs du groupe en matière de puissance et d'autonomie.

Douze mois se sont écoulés depuis et tous les ordinateurs d'Apple n'utilisent pas encore la puce M1. Si la bascule a été opérée pour le MacBook Pro 13 pouces et le MacBook Air 13 pouces, le MacBook Pro 16 pouces tourne encore avec une puce Intel. Cette anomalie devrait être corrigée ce soir.

Selon Mark Gurman et Ming-Chi Kuo, deux des analystes les plus fiables de l'univers d'Apple, le groupe informatique va mettre à niveau les versions 14 et 16 pouces de son MacBook Pro avec de nouvelles puces plus puissantes dérivées du processeur M1 actuel. Baptisé M1X ou M1 Pro, ce composant devrait comporter plus de cœurs haute performances que son prédécesseur (huit au lieu de quatre) et proposer entre 16 et 32 cœurs graphiques (contre sept et huit pour le M1).

Apple est aussi attendu sur sa capacité à lever les freins des MacBook équipés de la puce M1 qui ne peuvent pas gérer plus de deux écrans en simultané ni être configurés avec plus de 16 Go de mémoire vive ou 2 To de stockage. Ils sont aussi limités à deux ports Thunderbolt quand les MacBook Pro 16 en proposent quatre. Selon les dernières rumeurs, les nouveaux MacBook Pro incluraient un lecteur de carte SD, des ports HDMI et une prise MagSafe.

Apple pourrait aussi lever le voile sur un Mac Mini Pro plus puissant doté du même processeur que celui des nouveaux MacBook Pro et de davantage de ports que le Mac Mini M1 actuel, qui dispose déjà de prises USB-C, USB-A, Thunderbolt (x2) et Ethernet. Cette machine viendrait remplacer le Mac Mini Pro de 2018, sous Intel, pour les personnes à la recherche d'un ordinateur de bureau puissant.

Les AirPods 3

Apple pourrait aussi profiter de l’événement pour lancer la troisième génération des AirPods. Lancés fin 2016, les écouteurs iconiques du groupe ont seulement bénéficié d’une mise à jour matérielle au printemps 2019 avant d’être déclinés dans une version Pro plus chère dotée d’une technologie de réduction active du bruit.



Déjà évoqués avant la conférence de septembre, les nouveaux AirPods devraient inaugurer un design plus compact avec une tige raccourcie et proposer une meilleure isolation passive et une autonomie renforcée. Ils pourront aussi être détectés plus facilement à l'aide de l'application Localiser pour iPhone. S'ils ne sont pas au programme de la conférence de ce soir, Apple pourrait les annoncer par un simple communiqué de presse d'ici la fin de l'année.

La date de sortie de macOS Monterey

Après iOS 15 et iPadOS 15, Apple devrait officialiserla date de lancement de macOS Monterey. Présenté cet été lors de la conférence WWDC, la mise à jour du système d'exploitation des Mac promet de renforcer l'interopérabilité entre les appareils Apple avec de nouvelles options permettant de passer rapidement d'un écran à un autre, une fonction AirPlay disponible sur tous les écrans et de nouveaux contrôles de l'application Safari.