publié le 08/06/2021 à 07:21

Comme chaque année, Apple a ouvert ce lundi 7 juin sa conférence dédiée aux développeurs par une keynote où ont été présentées les prochaines évolutions des systèmes d'exploitation des principaux produits du groupe, iOS 15, macOS Monterey, iPadOS 15, HomeKit ou watchOS 8.

Organisé de façon virtuelle pour la seconde année de suite en raison de la pandémie, l'événement a fait la part belle aux interactions.



Entre les utilisateurs d'Apple, d'abord, à travers la mise à jour du logiciel de l'iPhone, bientôt agrémenté de tout un lot de fonctions favorisant la communication à distance. Mais aussi entre les produits du groupe, qui proposeront de nouvelles passerelles pour pouvoir travailler de manière plus efficace.

Ces mises à jour, pensées pour faciliter l'utilisation des appareils flanqués de la pomme croquée dans le monde post-pandémie qui se profile, seront déployées auprès du grand public au cours de l'automne, en marge de la keynote de présentation des nouveaux iPhone. Tour d'horizon des nouveautés attendues.

1 - Du nouveau pour FaceTime et les notifications avec iOS 15 sur iPhone

Au sortir d'une année et demi confinée, Apple s'est attaché à rendre l'iPhone plus confortable à utiliser et plus performant pour communiquer à distance.

L'application d'appels en visio FaceTime se professionnalise et gagne des fonctions d'isolation de la voix, un mode portrait d'arrière-plan et la possibilité d'envoyer des invitations à rejoindre les réunions, même pour les utilisateurs d'Android et de Windows, pour mieux rivaliser avec Zoom et Teams.

Apple affine la gestion des notifications dans la mise à jour iOS 15 Crédit : Apple

Apple réorganise aussi les contenus partagés via son application Messages et la présentation des notifications, qui peuvent désormais se faire plus discrètes en fonction des activités de la journée pour favoriser la concentration de l'utilisateur.

2 - Un écran d'accueil mieux organisé avec les widgets d'iPadOS 15

Un an après iOS 14, Apple réorganise la présentation de l'écran d'accueil de ses tablettes avec la possibilité d'ajouter des widgets entre les icônes des applications.

iPadOS 15 apporte aussi une gestion plus précise de l'affichage des différentes applications, de leurs fenêtres et du mode écran scindé pour basculer facilement d'une fenêtre à une autre avec des gestes et des balayages plus naturels.

La gestion du mode multitâche se fait plus précise sur ipad Crédit : Apple

3 - Plus de continuité entre les appareils Apple avec macOS Monterey

Qu'il s'agisse de l'écran partagé FaceTime, des médias partagés via Messages, des filtres de notifications favorisant la concentration ou des notes rapides, la plupart des avancées ajoutées aux applications de l'iPhone bénéficient également au Mac.



Le nouveau système d'exploitation macOS Monterey met l'accent sur la continuité de l'expérience entre les différents produits du groupe. Le Mac peut prêter son clavier et sa souris à l'iPad pour effectuer une recherche et peut accueillir des fichiers glissés et déposés directement depuis un iPad ou un autre Mac grâce à la nouvelle fonction "Contrôle universel" qui permet de contrôler plusieurs écrans à partir d'un même clavier.

La fonction Contrôle universel de macOS Monterey permet de basculer un document d'un iPad vers un Mac d'un simple mouvement "glisser-déposer" Crédit : AFP

Dans la même logique, les réglages et les extensions du navigateur Safari peuvent se retrouver sur un iPad ou un iPhone. Et le Mac devient un écran AirPlay comme un autre sur lequel les iPhone pourront envoyer des vidéos et des musiques.

4 - Du nouveau pour l'Apple Watch et la domotique

Avec la mise à jour watchOS 8, la montre connectée d'Apple va continuer de creuser son sillon dans la santé avec une nouvelle fonction de méditation pour réduire le stress et la surveillance du rythme de la respiration la nuit.



Il sera aussi possible de suivre de façon plus précise l'évolution de l'état de santé d'un proche à distance à travers la fonction Partage Santé de l'iPhone pour laquelle Apple assure avoir pris toutes les précautions en matière de stockage et de chiffrement des données.

Apple a présenté une fonction de partage des données de santé entre membres de la famille sur l'iPhone Crédit : AFP

Enfin, Apple a annoncé un changement de cap en matière de domotique en ouvrant les commandes vocales de Siri aux constructeurs tiers via la prise en charge d'une nouvelle norme de connectivité du secteur intitulée Matter qui permettra de piloter l'assistant d'Apple à partir de nouveaux appareils.