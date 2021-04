publié le 18/04/2021 à 06:50

Le verdict est tombé dans le cadre du procès des policiers attaqués à Viry-Châtillon. Après 14h de délibération, la cour d'Assise a condamné samedi 17 avril cinq jeunes à des peines de 6 à 18 ans de prison. Huit acquittements ont été prononcés.

Les faits remontent à 2016. Des policiers avaient été brûlés au cocktail Molotov dans la commune de Viry-Châtillon, et à l'annonce du verdict des émeutes ont éclaté dans le box des accusés et dans la salle d'audience. Perrine Sallé est porte-parole de Femmes de forces de l'ordre en colère (FFOC) : "C'est ridicule, on a pu voir la vraie nature des accusés, puisqu'au rendu du verdict, ça s'est transformé en guérilla dans le box des accusés, et dans la salle d'audience. C'est une décision déplorable".

Elle poursuit : "Moi qui suis compagne de policier, je vais pouvoir en craindre d'autant plus que la justice ne condamne les personnes qui tentent d'assassiner des policiers en les brûlant vifs dans leur véhicules, en les frappant au visage. Moi j'ai de la peine pour ce policier qui est le plus grièvement blessé et qui aujourd'hui subit encore les conséquences de ses brûlures, qui est encore soumis à des opérations successives et à une douleur psychologique extrêmement importante. Aujourd'hui c'est une décision déplorable, abjecte, infâme".

À écouter également dans ce journal

Coronavirus - La France va instaurer une quarantaine de dix jours pour les passagers en provenance du Chili, du Brésil, d'Argentine et d'Afrique du sud. L'objectif est de contrer les inquiétudes face à la multiplication des variants.

Guadeloupe - La Guadeloupe a renforcé les restrictions sanitaires depuis samedi : couvre-feu avancé, fermeture des cinémas, demi-jauge dans collèges et lycées, car la semaine dernière le nombre de cas a augmenté de 41%.

Gel des cultures - Le Premier ministre, Jean Castex, a annoncé samedi 17 avril dans l'Hérault le déblocage d'un fond de solidarité d'un milliard d'euros à destination des agriculteurs touchés par les périodes de gel.