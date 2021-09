Le nombre de cyberattaques a été multiplié par quatre en France en 2020. 10.000 entreprises ont été victimes de piratages pour récupérer les données personnelles des clients ou, le plus souvent, de pirates qui verrouillent tout le système par un virus pour ensuite demander une rançon.

En 2019, l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, a recensé 54 attaques au logiciel de rançon. Le chiffre a explosé l'année suivante avec 192 attaques enregistrées, soit une augmentation de 255% et la tendance semble se confirmer pour 2021.

Dans le détail, toutes les structures sont touchées, qu'elles soient publiques ou privées, de petite ou de grande taille. Cependant, l'ANSSI observe que les hackers ciblent de plus en plus les collectivités locales, le secteur de l'éducation et de la santé.

Ces attaques ont un coût, non seulement car, selon une étude du groupe informatique Sophos, un quart des entreprises font le mauvais choix de payer la rançon de 130.000 euros en moyenne, pensant que cela débloquera la situation, mais aussi car durant l'attaque, une structure est à l'arrêt : perte d'activité, de clients ou encore de données. Selon la taille de l'entreprise, tout cela peut coûter plusieurs centaines de milliers d'euros.

