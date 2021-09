Les infos de 5h - Football: Brésil-Argentine arrêté par les autorités pour non-respect du protocole sanitaire

Crédit : Marcello Zambrana / ANADOLU AGENCY / Anadolu Agency via AFP

Incroyable imbroglio à Sao Paulo. Le choc Messi/ Neymar n'a finalement pas eu lieu ce dimanche 5 septembre. La rencontre entre l'Argentine et le Brésil pour le compte des qualifications au mondial 2022 au Qatar a été arrêtée par les autorités sanitaires alors qu'elle avait à peine commencé. En cause, quatre joueurs argentins évoluant en Angleterre et accusés de ne pas avoir respecté le protocole anti-covid.

Le compteur affiche alors 4 minutes et 55 secondes quand l’arbitre siffle pour que les agents de la police fédérale et les autorités sanitaires entrent sur le terrain de foot en plein match. Les présentateurs eux-mêmes se taisent alors pour essayer de comprendre ce que les autorités ont à reprocher aux équipes. Neymar et Messi s’en mêlent, ils protestent, mais rien y fait : le match est suspendu.

L'équipe d'Argentine aurait tenté de contourner les règles sanitaires au Brésil. Alors que quatre de ses joueurs viennent de clubs anglais et auraient dû se plier à une quarantaine de 14 jours avant de pouvoir disputer un match, ils auraient menti sur leur pays d’origine. Selon les présentateurs, les Argentins avaient verrouillé les vestiaires pour ne pas être dérangés avant le match.

Plusieurs questions se posent et notamment comment les joueurs ont-ils pu commencer le match sans le respect des règles sanitaires ? C’est le début d’une longue enquête pour savoir à qui la faute revient.

À écouter également dans votre journal

Santé - L'amélioration sur le front de l'épidémie du coronavirus se confirme. Le nombre de patients hospitalisés s'est encore tassé ce week-end et le nombre de nouveau cas a baissé de 20% en une semaine, selon Jérôme Salomon le directeur général de la santé.

Justice - J-2 avant l'ouverture à Paris du procès des attentats du 13 novembre. Hormis Salah Abdeslam, qui sont les accusés ? RTL fait le point.

Alsace - La région fait face à une pénurie de chauffeurs de bus scolaire. Un millier d'enfants sont privés de transport depuis le début de la rentrée. L'entreprise lance un appel aux bonnes volontés du côté des retraités.