Les infos de 18h - Nice : une mère expulsée après la condamnation de son fils pour trafic de drogue

Le bailleur social a eu gain de cause devant la justice, une mère de famille va être expulsée de son HLM à Nice après la condamnation de son fils pour trafic de drogue. Pour la mairie de nice, "un HLM ça se mérite ". Elle a fait voter une convention avec le parquet et la préfecture pour être informée de chaque condamnation d'un locataire ou de toute personne vivant dans une HLM.

Dans cette affaire, un jeune de 19 ans a été condamné à 20 mois de prison ferme pour trafic de drogue. Le bailleur social a donc ensuite entamé une autre action en justice pour expulser la famille du logement et c'est une première, le tribunal lui a donné raison. Les associations contre la pauvreté estiment que ça ne fait que déplacer le problème et qu'une sanction ne peut pas être collective.

Notons que plus de 70 procédures de ce genre ont été engagées par le bailleur social niçois.

À écouter également dans ce journal

Présidentielle 2022 - Éric Ciotti voterait "très clairement pour Zemmour" en cas de duel avec Macron a déclaré ce dimanche 5 septembre le député des Alpes-Maritimes, lors du Grand Jury sur RTL et LCI.

Football - Les Bleus ont été encore une fois accrochés par la sélection ukrainienne ce samedi 4 septembre (1-1) lors du match de qualification pour la Coupe du Monde 2022. "On doit faire beaucoup mieux", a concédé le milieu de terrain Paul Pogba après la rencontre, dans un entretien exclusif accordé à RTL et M6, "il faut être plus agressif, mouiller le maillot, montrer plus d'envie".

Formule 1 - Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a remporté devant Lewis Hamilton "son" Grand Prix des Pays-Bas dimanche et repris la tête du Championnat du monde de Formule 1.