Les infos de 6h - Elon Musk : l'existence de Twitter en péril ?

Il leur avait demandé de se donner "à fond, inconditionnellement" ou de partir, et les nombreux ingénieurs du très influent réseau social Twitter l'ont pris au mot. Selon d'anciens salariés et plusieurs médias américains, des centaines d'employés ont répondu "non" à l'ultimatum du nouveau propriétaire et patron, qui leur avait donné le choix entre travailler sans relâche "pour bâtir un Twitter 2.0 révolutionnaire" ou partir avec trois mois de salaire.

Mais voilà, ce revirement de situation risque de mettre en péril l'existence de Twitter, quelques semaines seulement après son rachat par le multi-milliardaire et homme d'affaire Elon Musk. "Que doit faire Twitter maintenant?", a-t-il tweeté ce vendredi. il n'en fallait pas plus pour que de nombreux utilisateurs du réseau social, notamment des ex-collaborateurs, des journalistes et des analystes, se demandent si la fin de Twitter n'est pas proche.

D'après un ex-ingénieur de l'entreprise, le risque de pannes augmente à cause de la difficulté croissante à transmettre les compétences techniques, même s'il reste des personnes qualifiées et que les systèmes de sécurité sont solides. Et dieu sait que le flou règne de plus en plus sur la situation de l'entreprise, car les employés n'ayant pas accepté l'ultimatum n'ont pas reçu de confirmation de leur licenciement. Et Twitter n'a plus d'équipe dédiée à la communication.

A écouter également dans votre journal

Renaud - Le chanteur populaire Renaud, auteur notamment de "Morgane de toi" ou encore de "Manhattan Kaboul" retrouve la scène à l'occasion d'une nouvelle tournée baptisée "Dans mes cordes". Une quarantaine de dates est prévue dans toute la France.

Coronavirus - Les indicateurs hospitaliers sont tous en baisse mais le nombre de nouveaux cas augmente fortement, selon les chiffres de Santé publique France.

Equateur - Au moins neuf personnes ont été tuées vendredi dans des affrontements entre détenus dans une prison près de la capitale équatorienne Quito, a-t-on appris de source officielle.

