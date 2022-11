Coronavirus en France : les contaminations en hausse, une nouvelle vague se dessine-t-elle ?

Après une légère baisse du taux d’incidence, des nouvelles hospitalisations et le nombre de décès la semaine dernière, certains indicateurs de l'épidémie de Covid-19 repartent à la hausse. Selon les derniers chiffres publiés par Santé publique France, les contaminations ont augmenté cette semaine.

Au 17 novembre, le nombre de nouveaux cas ces sept derniers s'élevait 33.331, soit une hausse de 23,1%. Santé publique France précise par ailleurs que ces chiffres pourrait être "sous-estimés" après la suspension de l’activité par une partie des laboratoires de biologie médicale privés. Le taux de positivité connaît une légère hausse de son côté, +3,5% en sept jours.

Tous les indicateurs hospitaliers poursuivent toutefois leur baisse. Au 16 novembre, le nombre de passages aux urgences avaient baissé de 20,2% en une semaine. Les hospitalisations, admissions en soins critiques et décès évoluent également positivement. "On observe une tendance à la stabilisation de la circulation virale après plusieurs semaines de diminution, et une augmentation chez les plus jeunes", a résumé Guillaume Spaccaferri, épidémiologiste à Santé Publique France lors d'un point presse.

