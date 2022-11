Elon Musk n'exclurait pas de rendre tout Twitter payant

Cela ressemble au scénario du pire pour les adeptes de la plateforme à l'oiseau blanc. Selon les informations du site américain The Verge, Elon Musk aurait discuté de la possibilité de rendre l'accès à Twitter payant pour tous les utilisateurs. Une option radicale qui serait motivée par la prise en compte de l'un des effets de bord inattendu de la mise en place du nouvel abonnement Twitter Blue, qui pourrait intervenir le 9 novembre dans les premiers marchés.

Outre la certification du compte, cette formule facturée à 7,99 dollars mensuels prévoit de réduire de moitié l'exposition des abonnés aux publicités. Le site spécialisé explique que des salariés de Twitter auraient démontré à Elon Musk que l'abonnement ne serait en réalité pas viable. Selon certaines estimations, Twitter perdait jusqu'à 6 dollars de revenus publicitaires par utilisateur en procédant à ce changement. Ajouté aux commissions prélevées par Apple et Google sur les abonnements, l'entreprise perdrait finalement de l'argent avec une telle offre.

En conséquence, le nouveau patron n'exclurait pas de procéder à un remaniement de plus grande ampleur en faisant payer à tous les utilisateurs l'accès à la plateforme. La piste aurait été évoquée dans des discussions en interne, selon The Verge. Un accès gratuit pourrait d'abord être proposé durant une période limitée avant qu'un abonnement soit exigé pour continuer à utiliser le service. Twitter n'a pas commenté cette possibilité, qui ne serait toutefois pas la plus imminente, veut croire The Verge, les équipes de l'entreprise étant surtout accaparées par le lancement de la nouvelle version de Twitter Blue.

Le premier chantier d'Elon Musk à la tête de Twitter est la monétisation de la plateforme. Le licenciement de la moitié des effectifs et les différentes mesures évoquées depuis sa prise de contrôle sont tous dictés par la volonté de remettre la société à flot. Au dernier pointage, l'entreprise accusait des pertes de 270 milliards de dollars. Le milliardaire doit en outre composer avec la chute du marché de la publicité qui affecte tous les réseaux sociaux dans le contexte de l'inflation. L'enjeu est important. Selon les documents transmis au gendarme de la Bourse américaine, une partie des 13 milliards de dollars empruntés par Elon Musk pour boucler l'acquisition de la plateforme devront être remboursés par les bénéfices réalisés par cette dernière.

