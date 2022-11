Renaud signe son retour sur scène avec une nouvelle tournée

À 70 ans, Renaud retrouve la scène. Le chanteur a annoncé ce vendredi 18 novembre une nouvelle tournée pour l'année 2023. D'Avignon à la Rochelle, en passant Lille et Paris, il a prévu de se produire dans toute la France.

Cette nouvelle tournée, baptisée Dans mes cordes, débutera dès le 24 janvier à Avignon. Renaud sera accompagné au piano par son ami Alain Lanty et par ensemble d’instruments à cordes. Parmi les 40 dates prévues, le chanteur se produira dans trois salles iconiques parisiennes : La Scala les 9 et 10 mai, le Casino de Paris les 26 et 27 mai et enfin l’Olympia les 30 et 31 mai.

Sa tournée s'achèvera à La Rochelle, où il participera aux Francofolies. L'ouverture de la billetterie est prévue le lundi 21 novembre à 10h. Le chanteur ne s'était pas produit sur scène depuis 2017, lors du Phénix Tour. Depuis, il a sorti deux albums : Les Mômes et les Enfants d'abord ! et Métèque.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info