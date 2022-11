Être un génie n'empêche pas d'être un sale gosse, et Elon Musk le prouve. Quand le milliardaire américain de 44 ans, qui voit plus vite et plus loin que les autres, fait la Tesla, c'est surprenant. Lorsqu'il fait Space X avec la Nasa, c'est bluffant, mais quand il reprend Twitter... c'est navrant.

Jusqu'ici, Elon Musk était le gosse incroyable qui fabriquait des jouets incroyables. Alors qu'il avait déjà ce côté enfant gâté, il a tourné à la tête à claques. Il n'y a qu'à voir comment le milliardaire est arrivé chez Twitter au premier jour du rachat : avec un lavabo dans les mains. En anglais, lavabo se dit "sink", mais le verbe "to sink" veut dire "absorber". Il fallait alors comprendre le jeu de mots "premier jour chez Twitter, je vous laisse absorber l'information".

Elon Musk a non seulement décidé de faire revenir sur le réseau social des utilisateurs qui ont été radiés comme Donald Trump ou encore annoncé vouloir créer un abonnement pour obtenir la petite étoile bleue de la certification, mais il a surtout renvoyé 3.500 personnes en un clic. Parmi ces salariés licenciés, une femme qui venait d'accoucher et tous les modérateurs. Les propos haineux et les fake news étaient déjà légion, mais maintenant...

Dans le passé, la mère d'Elon Musk a expliqué l'avoir laissé faire tout ce qu'il voulait afin de favoriser sa créativité. Il n'est pas certain que ce soit une réussite en terme de comportement.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info