publié le 19/02/2021 à 05:41

Un atterrissage réussi sur Mars pour le robot de la Nasa, le rover Perseverance. L'appareil s'est posé sans encombre sur la planète rouge, jeudi 18 février. L'aboutissement de sept mois de voyage et plusieurs années de recherches. Ce robot transporte un instrument franco-américain, d'où la fierté du chef de l'État. Emmanuel Macron a salué un magnifique travail d'équipe après avoir assisté en direct aux opérations d'atterrissage dans les locaux du CNES, le Centre national d'études spatiales.

Perseverance est à l'heure à la minute près. L'astrophysicien Sylvestre Maurice, qui commente l'arrivée du robot au président, voit aboutir six ans de travail. Il n'a pas caché son stress et son émotion. "La sonde est stable", lance-t-il, avant que les applaudissements retentissent dans la salle. C'est une partie du savoir-faire français qui est désormais sur Mars.

Un soulagement aussi pour Pernelle Bernardi. Cette ingénieure de recherches au CNRS à l'Observatoire de Paris, est en quelque sorte la pilote de l'équipe. "Mon angoisse de l'atterrissage est désormais passée, mais j'ai du mal à réaliser. Par contre, j'ai une deuxième grosse vague d'angoisse : je dois m'assurer maintenant que l'instrument a bien vécu" l'opération.

Dans les prochaines semaines, une phase de réglages et de vérifications est prévue, puis pendant six ans, le robot prélèvera des échantillons. "Il a six ans pour collecter une quarantaine d'échantillons que l'on prévoit de ramener sur terre", explique Philippe Lier du Centre national d'études spatiales. Dans quelques années, nous aurons donc peut-être ces échantillons sous les yeux. Pour l'heure, l'appareil a envoyé ses premières photos.

