Accusé de viols, Patrick Poivre d'Arvor évoque une "dénonciation calomnieuse"

publié le 18/02/2021 à 23:39

La justice a ouvert une enquête jeudi 18 février après des accusations de viols portées à l'encontre de l'ancienne vedette du journal télévisé Patrick Poivre d'Arvor. De son côté, le présentateur "récuse" fermement les allégations et se dit "instrumentalisé" par la plaignante, l'autrice Florence Porcel. Dans un communiqué de son avocat, maître François Binet, il réfute "une dénonciation calomnieuse inspirée par une quête de notoriété inconvenante".

Patrick Poivre d'Arvor se dit prêt à être auditionné par les enquêteurs, "s'ils souhaitent l'entendre", et en "profitera également (...) pour procéder au dépôt d'une plainte" pour dénonciation calomnieuse à l'encontre de celle qui l'accuse". "PPDA" est "révolté par la manière dont on cherche à l'instrumentaliser pour assurer la promotion d'un roman. Bien évidemment ces accusations sont absurdes et surtout mensongères. Il les récuse fermement", insiste le communiqué.

Cette nouvelle affaire de soupçons de violences sexuelles a éclaté après la révélation par Le Parisien de la plainte de l'écrivaine Florence Porcel. Elle reproche au journaliste et romancier, aujourd'hui âgé de 73 ans, un rapport sexuel non consenti en 2004 et de lui avoir imposé une fellation en 2009. Les faits de 2004 se seraient déroulés dans le bureau de PPDA chez TF1, à Boulogne-Billancourt, dans les Hauts-de-Seine, à l'issue d'un journal télévisé. Ceux de 2009 auraient eu lieu au siège de la société de production A Prime Group.