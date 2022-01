Coronavirus : comment la politique du "quoi qu'il en coûte" a enrichi les milliardaires

Les inégalités ne cessent de se creuser : la planète compte un nouveau milliardaire toutes les 26 heures. Durant ce laps de temps, 160 millions de personnes tomberont dans la pauvreté. Les 10 plus grandes fortunes du monde ont même vu leur capital doubler depuis le mois de mars 2020, selon le rapport de l'ONG Oxfam.

En France, la fortune accumulée par les cinq personnes les plus riches a doublé depuis mars 2020. Bernard Arnault, patron de LVMH, avait par exemple un capital estimé à 67 milliards d'euros avant l'arrivée de la Covid-19. Le capitaine d'industrie aurait aujourd'hui une fortune de 163 milliards d'euros. Même courbe très ascendante pour Françoise Meyers-Bettencourt (L'Oréal), François Pinault (Kering) et les frères Wertheimer (Chanel). À eux cinq, ils ont engrangé 173 milliards d'euros depuis le début de la pandémie.

Comment la Covid-19 a-t-elle pu favoriser l'enrichissement des milliardaires ? Selon Oxfam, la politique du "quoi qu'il en coûte" mise en place par le gouvernement a certes protégé les plus faibles, mais a surtout bénéficié aux ultrariches. Ces derniers ont en effet pu faire travailler leur argent en toute sécurité grâce aux garanties apportées par les États et les Banques Centrale. Les mesures de relance ont dopé leurs chiffres d'affaires et, par ricochet, les cours en bourse.