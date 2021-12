L'année 2021 se termine en beauté pour les gamers. La cérémonie annuelle des Game Awards a récompensé les meilleurs jeux de 2021 dans la nuit du jeudi au vendredi 10 décembre. À l'instar des Oscars, les jeux se disputaient à travers différentes catégories. Celui qui en sort comme le grand vainqueur n'est autre que It Takes Two, le jeu de coopération développé par Hazelight.

Ce dernier succède à The Last of Us Part II ou encore The Legend of Zelda : Breath of the Wild, au titre de meilleur jeu de l'année. Les développeurs ont également remporté les récompenses de meilleur jeu multi-joueurs et meilleur jeu familial. Derrière, avec trois récompenses, la simulation de course Forza Horizon 5 a été désignée meilleur jeu de course, meilleur design audio et meilleure innovation et accessibilité. Pour conclure le podium, on retrouve Deathloop, sacré meilleure direction et meilleure direction artistique.

Au-delà des récompenses, les Game Awards sont également l'occasion pour les studios de dévoiler de toutes premières images pour leur futurs jeux, des "world premiere". Cette année, ils ont été généreux en annonces inédites, à commencer par des images du nouveau jeu Star Wars. Aucune date de sortie n'a été dévoilée par les développeurs de Quantic Dream, les papas de Detroit : Become Human.

Star Wars : Eclipse n'est pas la seule adaptation d'une œuvre cinématographique. Plusieurs jeux inspirés de films ont été annoncés lors de ces Game Awards 2021. La franchise Dune, qui eu droit à un nouveau film cette année, a dévoilé un court trailer présageant un jeu baptisé Dune : Spice Wars. Un jeu de gestion dont l'accès anticipé est prévu pour 2022.

Les super-héros sont également à l'honneur cette année à travers un jeu Wonder Woman, qui s'est révélé dans un très court trailer. Celui-ci montre l'Amazone armée de son lasso, sans rien nous apprendre de plus si ce n'est qu'il est prévu pour 2022. D'un autre côté, DC a régalé les joueurs en montrant des images de gameplay de son prochain jeu Suicide Squad : Kill the Justice League, prévu pour 2022 sur PS5, Xbox Series et PC.

Les amateurs du Seigneur des Anneaux n'ont pas été oubliés lors des Game Awards. Les développeurs de Nacon ont montré de nouvelles images du jeu suivant les pas de Gollum. Le personnage principal, tout à fait inattendu, sera jouable dans ce jeu mêlant aventure et infiltration. Prévu pour 2022, Le Seigneur des Anneaux : Gollum sera disponible sur toutes les consoles de salon (anciennes et nouvelles générations) et sur PC.

De son côté, Sony attise encore plus l'attente des fans avec un nouvel extrait de la suite d'Horizon Zero Dawn, baptisée Horizon Forbidden West. Dans ce nouveau jeu, prévu pour le 18 février 2022 sur PS4 et PS5, les joueurs incarnent la même héroïne, Aloy, dans un monde peuplé de dinosaures mécaniques. Cette séquence épique donne l'eau à la bouche.

Enfin, la mascotte de SEGA signe son retour dans une aventure loin des premiers jeux en deux dimensions. Dans Sonic Frontiers (PS4, PS5, Xbox One, XbOX Series, Switch, PC), les joueurs incarneront le hérisson bleu mythique dans un monde ouvert, semblable à celui de Breath of the Wild. Au cours des Game Awards, une suite au film Sonic a également été révélée. Tout comme le jeu, Sonic the Hedgehog 2 est prévu pour l'année 2022.