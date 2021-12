VIDÉO - "Star Wars Eclipse" : la somptueuse bande-annonce qui intrigue les fans

Cela faisait bien longtemps que les cœurs des fans de Star Wars n'avaient pas vibré à l'unisson. Mais le nouveau jeu vidéo Star Wars Eclipse pourrait bien les mettre d'accord et leur offrir l'aventure vidéoludique dont ils rêvent. L'annonce de ce jeu et cette bande-annonce particulièrement cinématique étaient la cerise sur le gâteau lors de la cérémonie des Game Awards, les Oscars du jeu vidéo.

Le public réunit au Microsoft Theater dans la nuit du 9 au 10 décembre 2021 ont pu découvrir le futur projet du studio Quantic Dream, le studio français derrière Heavy Rain ou encore Detroit: Become Human. Des jeux qui empruntent beaucoup au 7e art dans leur réalisation.

Ce qui n'est pour l'heure qu'un trailer alléchant avait de quoi intriguer les fans. L'aventure semble se dérouler durant la Haute République (une période bien avant Dark Vador, Luke Skywalker et les héros que nous connaissons tous). Une ère qui semble être le nouveau terrain de jeu de la franchise puisque d'autres productions prochaines devraient, elles aussi, s'y dérouler. On y retrouve ce qui fait le charme de l'univers Star Wars : combats spatiaux, planètes et peuplades diverses et, surtout, des sabres laser en pagaille.

Il y a eu de nombreux jeux vidéo Star Wars par le passé mais aucun n'a vraiment adopté un style de jeu véritablement centré sur la narration comme sait si bien le faire Quantic Dream. En général c'est l'action ou les combats en vaisseau spatial qui priment. Nous n'en savons guère plus sur ce projet prometteur. Il faudra attendre sans doute des années avant d'en savoir plus et d'y jouer.