VIDÉO - "Uncharted" : la bande-annonce haletante avec Tom Holland et Mark Wahlberg

Vous connaissiez Indiana Jones et Lara Croft ? Découvrez votre nouveau chasseur de trésors préféré : Nathan Drake. Le héros de la célèbre saga de jeux vidéo Uncharted (qui emprunte clairement à ces deux légendes du genre) s'apprête à passer du petit écran au grand avec deux grosses stars pour porter ce projet. Dans cette adaptation, Mark Wahlberg joue Sully un pilleur de tombes et mentor de Tom Holland (révélé dans le rôle de Spiderman chez Marvel) qui débute sa carrière de jeune explorateur gaffeur mais très attachant.

Ruben Fleischer, le réalisateur, propose ici de créer une "origin story" pour Nathan Drake que les amateurs de jeux vidéo connaissent plus vieux. Sully a déjà des cheveux blancs sur consoles et Nathan Drake est un trentenaire fringuant. Tom Holland devra donc rassurer les fans de la franchise et retrouver l'esprit goguenard du personnage culte.

Dans cette bande-annonce on retrouve tous les codes de ces grands films d'aventure : des vieilles cartes et légendes, des civilisations disparues rappelant l'El Dorado et des méchants un brin caricaturaux qui veulent doubler nos héros. Mais si vous retrouvez l'humour et les antiquités d'Indiana Jones et l'action de Tomb Raider, Uncharted est particulièrement célèbre pour ces scènes d'action extrêmement spectaculaires. Cette bande-annonce nous permet de découvrir que Uncharted, version cinéma, conserve cet ADN des jeux avec quelques plans typiques et une séquence très musclée à bord d'un avion.

Nathan Drake réchappe toujours des pires situations, c'est sa marque de fabrique. Un petit aspect Mission: Impossible de l'extrême qui plaira aux amateurs de cascades dantesques. Pour jouer les méchants, Antonio Banderas et Tati Gabrielle (que les fans de la série Les Nouvelles aventures de Sabrina connaissent bien) ont été convoqués. Pour découvrir si le film fait honneur aux jeux vidéo très appréciés du public et de la critique, il faudra attendre la sortie en salles le 16 février 2022.