Jeux vidéo : comment les consoles next-gen font face à la pénurie à l’approche de Noël ?

Les dernières consoles de Microsoft et Sony se font toujours aussi rares plus d'un an après leur sortie. Les revendeurs affichent constamment des ruptures de stock et lorsque des PlayStation 5 ou des Xbox Series X sont mises en vente, elle partent souvent en quelques minutes, de quoi frustrer les consommateurs.

Au-delà d'une demande importante, les constructeurs font également face à conséquences de la crise sanitaire, notamment une pénurie de semi-conducteurs, indispensables pour les consoles de jeu. À l'approche de Noël, les constructeurs cherchent des solutions pour approvisionner le plus de joueurs possible.

Sony, le papa des consoles PlayStation, a annoncé le 8 novembre l'arrivée prochaine d'une boutique en ligne officielle en France. Déjà disponible aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne, ladite boutique permet aux consommateurs de s'inscrire pour acheter la dernière console directement auprès du constructeur, sans passer par un tiers. Ils seront alors avertis lorsqu'un nouveau lot arrive puis alors placés sur une file d'attente virtuelle, avant de pouvoir acquérir la PlayStation 5.

Diversifier sa chaîne de production, la solution de Microsoft

Tout comme son principal concurrent, Microsoft souhaite que sa toute dernière console, la Xbox Series X, se retrouve dans la hotte du Père Noël. Mais comme Sony, la firme de Bill Gates souffre de la pénurie de semi-conducteurs. Alors, depuis un an, quelques consoles sont en vente mais pas suffisamment pour satisfaire la demande. Face à ce problème, le patron de Xbox, Phil Spencer, pense avoir trouvé la solution, diversifier les sites de production.

"La diversification de la chaîne d'approvisionnement est quelque chose que nous avons vraiment examiné chez Microsoft et Xbox et nous avons pris certaines décisions avec nos partenaires de la chaîne d'approvisionnement pour nous assurer qu'aucune situation mondiale ne puisse coincer l'approvisionnement autant qu'elle l'a fait pour nous au cours des 18 derniers mois", a-t-il déclaré auprès de nos confrères de Bloomberg, avant d'ajouter que Microsoft investira pour obtenir "une fabrication dans différents endroits".

"Nous devons être dans une position où nous continuons à livrer des produits aux clients. C'est ma responsabilité", poursuit Phil Spencer, "je n'ai pas le droit d'utiliser la chaîne d'approvisionnement comme une excuse sur le long terme".