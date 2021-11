Netflix Gaming disponible en France : comment accéder aux premiers jeux

Netflix lance son offre de jeux vidéo en France. La plateforme de streaming a annoncé ce mardi 2 novembre l'arrivée des premiers titres jouables dans son catalogue français. Après la Pologne, la France est l'un des premiers marchés à expérimenter cette nouvelle stratégie du géant de la vidéo à la demande.

L'offre est assez restreinte pour l'instant. Cinq jeux sont proposés aux utilisateurs français : Stranger Things 1984, Stranger Things 3, Shooting Hoopos, Card Blast et Teeter Up. Ces titres sont proposés dans une nouvelle section intégrée à côté des films et des séries habituels. Ils sont garantis sans publicité ni coût additionnel et ne contiennent pas d'achats intégrés. Seule condition pour en profiter, être abonné à la plateforme, peu importe le forfait.

Seuls les utilisateurs de l'application Netflix pour les smartphones et tablettes Android peuvent accéder à cette nouvelle section du catalogue pour l'heure. Il est nécessaire d'utiliser la dernière version de l'application pour y accéder. Les utilisateurs d'iPhone devraient pouvoir en profiter prochainement. Dédié au jeu mobile, le service ne devrait pas être déployé sur PC et sur les téléviseurs connectés.

Le lancement d'une offre de jeux mobiles marque une nouvelle étape dans la diversification de Netflix. L'entreprise s'appuie depuis plusieurs semaines sur une cellule dédiée à cette activité pour laquelle elle a recruté des spécialistes du secteur chez Facebook ou Electronic Arts. La plateforme entend développer son catalogue de jeux exclusifs dans les prochains mois afin de trouver un nouveau relais de croissance face à la concurrence de plus en plus fournie des autres plateformes de streaming. Amazon et Apple proposent déjà leur propre offre de jeu mobile, moyennant un abonnement supplémentaire.