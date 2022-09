iPhone 14, Galaxy Z Flip 4, Nothing phone, Pixel 6A... Les meilleurs smartphones de la rentrée

Le mois de septembre et la fin des vacances est une période traditionnellement très prolifique pour l'industrie du mobile. Outre la keynote d'Apple, la plupart des constructeurs ont profité de cette fenêtre pour présenter leurs nouveautés dans le cadre du salon IFA de Berlin ou à l'occasion d'événements spécifiques, organisés par leurs soins.

La rentrée fut donc particulièrement chargée avec les nouveautés de Oppo, Samsung, Sony, Honor ou encore l'arrivée sur ce segment de la nouvelle marque Nothing. Des appareils qui tentent pour certains d'innover par un design de rupture ou se contentent de concentrer derrière un même écran les meilleures technologies du moment.

Ces nouveautés s'affichent désormais en tête de gondole dans les rayons des opérateurs et des distributeurs, à côté des modèles les plus performants lancés ces derniers mois. Pour vous y retrouver parmi ces nombreuses références, nous avons sélectionné pour vous les modèles les plus pertinents du moment en fonction de différentes gammes de prix.

iPhone 14 : à partir de 1.019 euros

Présentés au début du mois lors de la keynote de rentrée d'Apple, les nouveaux iPhone 14 sont disponibles en magasin depuis le 16 septembre avec des nouveautés contenues et un prix en hausse qui pourrait rebuter certains acheteurs potentiels.

L'iPhone 14 se contente d'une mise à jour saisonnière avec des améliorations en photo et en vidéo et une fonction de détection des accidents. Pas de quoi justifier l'investissement de 1.019 euros demandé par Apple si vous possédez déjà l'iPhone 13 qui reste une option pertinente pour 100 euros de moins au catalogue.

L'iPhone 14 propose peu de nouveautés malgré un prix qui flambe Crédit : AFP

Les principales nouveautés sont l'exclusivité de l'iPhone 14 Pro qui bénéficie d'un nouveau processus, d'une encoche dynamique au design très réussi et d'un capteur photo principal plus grand qui vient gommer les derniers défauts de l'appareil de l'iPhone. Le prix est au diapason, à partir de 1.329 euros. À noter qu'Apple permet pour la première fois en France d'acheter ses iPhone en 24 fois sans frais.

Galaxy Z Flip 4 : à partir de 849 euros

Pour la quatrième année consécutive, Samsung persiste et signe dans les smartphones pliables avec les Galaxy Z Flip 4 et Galaxy Z Fold 4. Réservés à une audience confidentielle de cadres technophiles, ces smartphones ont la particularité de proposer un écran capable de se se replier sur lui-même pour gagner en compacité et de se déplier pour augmenter leur surface d'affichage. Samsung et ses concurrents chinois y voient de nombreux avantages en matière de confort de visionnage et de productivité, avec notamment des usages multitâches plus poussés que sur un smartphone classique.

Après des débuts chaotiques, gâchés par des problèmes de conception et des produits trop fragiles au regard de leur prix prohibitif, Samsung estime avoir atteint une certaine maturité avec ces nouveaux modèles qu'il annonce plus solides que jamais avec une résistance à l'eau jusqu'à 1,5 m de profondeur pendant 30 minutes, un cadre en aluminium renforcé et une charnière garantie pour pouvoir résister à plus de 200.000 ouvertures et fermetures.

Le Galaxy Z Flip 4 vise les jeunes urbains connectés en quête d'un smartphone statutaire Crédit : Samsung

Le plus abordable des deux, le Galaxy Z Flip 4, rappelle les téléphones à clapet d'antan et propose une expérience à part grâce à son format ultra-compact en position repliée, son design d'accessoire fashion et son mode "à moitié plié" qui permet de l'utiliser façon trépied pour prendre des photos ou suivre une conférence en visio. Lancé à 1.109 euros cet été, on le trouve désormais autour de 800 euros avec des offres promotionnelles.

Oppo Reno 8 : à partir de 599 euros

Désormais solidement implantée en France, quatre ans après son arrivée sur le marché, la marque chinoise Oppo est déterminée à jouer les trouble-fêtes à la rentrée avec sa série de milieu de gamme Reno 8 qui reprend certains atouts des modèles les plus chers à des prix plus doux.



Lancé à 599 euros, le Reno 8 concentre les principaux espoirs de la marque avec sa conception premium, son écran Oled 120 Hz contenu et la configuration photo du smartphone Find X5 Pro qui fut lancé à plus de 1.200 euros. On retrouve ainsi un capteur principal 50 mégapixels associé à un ultra grand-angle et un objectif macro pour signer des photos réussies quelles que soient les conditions. Autre atout, non négligeable : il se recharge en à peine 30 minutes à la faveur d'un chargeur 80W fourni à l'achat.

Oppo espère faire du Reno 8 son nouveau best-seller Crédit : Oppo

Google Pixel 6A : à partir de 459 euros

Lancé cet été, le Pixel 6A propose l'un des meilleurs rapports qualité-prix du moment à moins de 500 euros. Il reprend les ingrédients du succès des smartphones de Google, à savoir un design efficace, l'expérience Android la plus avancée du marché avec des fonctions inédites et un suivi logiciel longue durée et, surtout, une qualité photo incomparable grâce au savoir faire de la firme américaine en matière de traitement algorithmique de l'image. Il lui manque seulement une meilleure autonomie et un système de charge plus rapide.

Le Pixel 6A est l'un des meilleurs modèles à moins de 500 euros du moment Crédit : Google

Nothing phone (1) : à partir de 469 euros

Lancement particulièrement médiatisé cet été, le Nothing phone (1) se positionne aussi sur le segment hyper compétitif du milieu de gamme sur lequel il entend tirer son épingle du jeu à la faveur de son design original tout en transparence laissant apparaître ses composants et de son interface LED qui s'illumine au gré des usages et des notifications. Outre cette identité marquée, le phone (1) déroule une fiche technique solide avec un bel écran, de bonnes performances, une autonomie et un appareil photo corrects, même s'il laisse à désirer en matière de charge rapide et de photos de nuit.

Le phone (1) est le premier modèle de la marque britannique Nothing Crédit : RTL

Et à moins de 400 euros

Moins actives sur ce segment en cette rentrée, les marques ont lancé en début d'année plusieurs modèles hautement recommandables pour les budgets serrés. S'ils n'ont pas le raffinement et les mêmes aptitudes photo et vidéo que les stars du secteur, ils s'en rapprochent de plus en plus, à l'image du realme 9 Pro (380 euros), du Redmi Note 11 Pro 5G (environ 300 euros) du Motorola G82 5G (320 euros) ou du Honor Magic 4 Lite (270 euros).

