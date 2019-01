publié le 26/10/2018 à 07:05

Un mois après l'iPhone Xs et l'iPhone Xs Max, le nouvel iPhone Xr arrive en magasin ce vendredi 26 octobre. Présenté le 12 septembre dernier lors de la keynote de rentrée d'Apple, ce modèle est très proche de l'iPhone Xs et de l'iPhone Xs Max sur le plan des caractéristiques.



Il est pourtant proposé 300 à 400 euros de moins en raison de quelques concessions sur l'écran, le boîtier et l'appareil photo. Ce tarif plus raisonnable reflète la volonté d'Apple de démocratiser les innovations de l'iPhone X auprès des clients qui auraient pu être tentés d'aller chez la concurrence face au prix prohibitif de l'iPhone Xs et de l'iPhone Xs Max pour lesquels le ticket d'entrée culmine entre 1.159 et 1.259 euros.



Un peu plus grand que l'iPhone Xs (5,8 pouces), plus petit que l'iPhone Xs Max (6,5 pouces) et légèrement plus épais, l'iPhone Xr (6,1 pouces) hérite de quasiment tous leurs composants. Il arbore le même design à encoche avec un grand écran recouvrant l'intégralité de la face avant, se contrôle avec les mêmes gestes en remplacement du bouton Home et se recharge aussi sans-fil.

> VIDÉO - iPhone Xr, iPhone Xs : les nouveaux gestes qui remplacent le bouton home Crédit Image : RTL | Crédit Média : RTL Futur | Date : 26/10/2018

Il est propulsé par la même puce A12 Bionic et bénéficie du même moteur neuronal accélérant le traitement des images pour la photo et la réalité augmentée. Sur le plan de la vitesse de calcul et des performances pures, il n'a rien à leur envier. On retrouve la même caméra 3D à l'avant pour déverrouiller l'appareil avec Face ID et générer des emojis animés en 3D. Il propose aussi une option double SIM.

Un écran LCD et un seul capteur photo

La plus grande différence avec la gamme Xs se situe au niveau de l'écran. L'iPhone Xr ne profite pas de la technologie Oled mais d'une dalle LCD moins flatteuse. La différence ne saute pas aux yeux de prime abord. L'écran de l'iPhone Xr est très lumineux et offre un rendu fidèle des couleurs malgré une définition plus faible (1792 x 828 pixels contre 2436 x 1125 pixels pour l'iPhone Xs) et des contrastes moins marqués. Certifié IP67, il est un peu moins résistant : il résiste à une immersion dans l'eau mais pas à la bière, comme l'iPhone Xs. Il fait aussi l'impasse sur le système 3D Touch.



L'iPhone Xr doit aussi se contenter d'un seul capteur photo. Il est équipé d'un unique appareil 12 Mpx grand angle stabilisé ouvrant à f/1,8 quand ses aînés profitent d'un grand angle 12 Mpx et d'un téléobjectif 12 Mpx à zoom optique 2X. Grâce au traitement logiciel, il propose le même mode portrait permettant de mettre en valeur le sujet en détachant son visage de l'arrière-plan flouté. Mais le détourage est moins subtil, la profondeur moins marquée et les options d'éclairage de scènes moins nombreuses.



En dépit de ces concessions, passer à l'iPhone Xr sera synonyme d'une réelle montée en qualité au quotidien pour les propriétaires d'un iPhone 8 ou d'un modèle antérieur qui ne souhaitent pas payer le prix fort, celui de l'iPhone Xs, pour profiter des nouveaux standards de l'iPhone. En revanche, il ne présente pas de véritable intérêt pour ceux qui ont déjà fait l'acquisition d'un iPhone X l'an passé. Sinon, la concurrence Android n'a jamais proposé autant d'alternatives au même prix ou bon marché.



L'iPhone Xr est disponible au prix de 855 euros en version 64 Go, 917 euros avec 1258 Go et 1.027 euros avec 256 Go. Il est proposé dans cinq coloris blanc, noir, bleu, jaune, corail et Red.