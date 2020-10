publié le 14/10/2020 à 07:05

Plus d'un an après ses rivaux Samsung et Huawei, Apple a présenté ses premiers iPhone compatibles avec la 5G, mardi 13 octobre, lors d'une conférence virtuelle organisée depuis l'Apple Park de Cupertino, où une première keynote avait déjà été consacrée à l'iPad et à l'Apple Watch il y a un mois.

Cette nouvelle gamme d'iPhone, composée de quatre modèles aux prix compris entre 809 et 1.259 euros, marque l'entrée du géant américain dans le nouveau standard de connexion mobile. "Le début d'une nouvelle ère pour l'iPhone", s'est enthousiasmé le PDG de l'entreprise Tim Cook, même si la 5G est encore loin de bouleverser les usages et l'industrie.

Au-delà de la 5G, Apple mise sur les autres nouveautés de l'iPhone 12 (performances décuplées, écran plus résistant, prise MagSafe, nouveaux formats) pour séduire le public et amorcer un nouveau cycle de renouvellement de son smartphone vedette. Retour sur les principales annonces de la conférence.

1 - Quatre modèles d'iPhone 12

Apple fait dans la continuité avec l'iPhone 12 dont les quatre modèles arborent toujours le design hérité de l'iPhone X avec un écran généreux sans bordures surmontées par une encoche. L'iPhone 12 fait la même taille que l'iPhone 11 mais ses tranches sont plus fines et son châssis troque ses courbes arrondies pour des arrêtes plates dans la lignée de l'iPhone 5. La gamme s'articule de la façon suivante :

- iPhone 12 Mini (5,4 pouces)

- iPhone 12 (6,1 pouces)

- iPhone 12 Pro (6,1 pouces)

- iPhone 12 Pro Max (6,7 pouces)

Les quatre modèles bénéficient d'un écran OLED, gage de contrastes infinis, et de la technologie Super Retina XDR. Ils promettent également d'être quatre fois plus résistants aux chutes grâce à l'ajout d'une protection en céramique par-dessus le verre. En revanche, Apple n'a pas choisi d'intégrer l'affichage 120 Hz adaptatif des derniers iPad Pro dès cette année.

La gamme 2020 de l'iPhone Crédit : Apple

La principale nouveauté se situe sous l'écran : les iPhone 12 embarquent la dernière version du processeur maison d'Apple, la puce A14 Bionic, avec pour la première fois sur smartphone une gravure ultra fine de 5 nm qui lui offre des performances inégalées pour les jeux et le traitement des photos.

2 - Un iPhone dernier cri au format mini

La grande attraction de la nouvelle gamme est sans nul doute l'iPhone 12 Mini, le premier iPhone de dernière génération proposé dans un format réduit alors que l'écran des iPhone avait tendance à grandir ces dernières années, suivant le mouvement du reste de l'industrie.



Bien plus compact que les autres modèles, l'iPhone 12 Mini privilégie le confort d'utilisation à une main au confort visuel. Il est doté d'un écran de 5,4 pouces qui lui permet tout de même de proposer une surface d'affichage appréciable grâce à ses bordures réduites.



Il hérite de la plupart des attributs de l'iPhone 12 : puce A14, charge sans-fil, écran OLED, déverrouillage Face ID, double capteur photo avec ultra grand-angle, mode portrait et mode nuit. Mais il est vendu 100 euros de moins, à partir de 809 euros.

L'iPhone 12 Mini Crédit : Apple

3 - Le plus grand iPhone de l'histoire d'Apple

La nouvelle gamme est scindée en deux familles : les iPhone 12 classiques d'un côté et les versions plus haut de gamme de l'autre, l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max, qui rentre dans les livres d'histoire avec son écran de 6,7 pouces, une diagonale de 17 centimètres de long. Ces deux modèles se distinguent par leurs finitions métalliques et leur appareil photo plus polyvalent et sophistiqué.



Alors que l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Mini se contentent d'une double optique de 12 Mpx, les versions Pro disposent de quatre capteurs. En plus des capteurs grand angle et ultra grand-angle, ils embarquent un téléobjectif qui leur permet de réaliser de meilleurs zooms et un capteur LiDAR qui améliore le calcul de la profondeur de champ pour le mode portrait et la qualité des photos la nuit.

L'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max ont quatre capteurs photo au dos Crédit : AFP

4 - Le retour du chargeur MagSafe

Apple tient enfin son chargeur sans-fil polyvalent. Après avoir acté l'échec du AirPower, la station qui devait accueillir à la fois un iPhone, une Apple Watch et des AirPods, la firme ravive finalement le MagSafe, le système d'accroche magnétique lancé en 2006 sur les MacBook. La technologie est ressuscitée dans un cercle logé au dos des nouveaux iPhone pour pouvoir y fixer différents accessoires.



Ce socle magnétique peut accueillir un chargeur sans-fil, plus puissant (15 W contre 7 W) que sur les précédents modèles, du fait de la meilleure gestion de l'énergie permise par la fixation aimantée. Un chargeur MagSafe sera vendu 45 euros en option et un double chargeur sera également proposé pour pouvoir brancher à la fois l'iPhone et une Apple Watch. Apple va aussi proposer d'autres accessoires magnétiques, comme un porte-cartes vendu 65 euros.

Magsafe duo Crédit : Apple

5 - Pas de chargeur dans la boîte

Pour la première fois, les nouveaux iPhone ne seront pas livrés avec un chargeur. Apple a annoncé que par souci écologique, la prise secteur et les écouteurs EarPods ne seront plus fournis dans la boîte de ses smartphones afin de générer moins de pollution électronique. La marque fournira seulement un câble USB-C-Lightning que les utilisateurs pourront brancher à un ordinateur ou depuis le bloc de charge d'un autre smartphone ou appareil électronique.

Apple réduit le contenu de la boîte des nouveaux iPhone pour des raisons écologiques Crédit : Apple

La France fait figure d'exception : comme la loi oblige les constructeurs de smartphones à fournir des oreillettes à leurs clients, les nouveaux iPhone seront cependant livrés avec des EarPods dans l'Hexagone, avec le risque qu'ils finissent à leur tour au fond des tiroirs des utilisateurs.



6 - Un lancement en deux temps

Tous les iPhone ne seront pas disponibles en même temps. La pandémie a bousculé les plans d'Apple qui se retrouve contraint d'opérer un lancement en deux temps cette année avec le risque de ne pas être forcément très lisible pour le grand public.



Dans le détail, l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro seront commercialisés les premiers le 23 octobre. Les précommandes ouvriront le 16 octobre pour ces modèles. Les fans de la marque devront en revanche patienter trois semaines supplémentaires, jusqu'au 13 novembre, pour acheter l'iPhone 12 Mini ou l'iPhone 12 Pro Max, dont les précommandes ouvriront une semaine avant.



Côté prix, l’iPhone 12 et l’iPhone 12 mini seront disponibles avec 64 Go, 128 Go et 256 Go à partir de 909 € et de 809 €. L'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max seront proposés à 1.159 et 1.259 euros avec 128 Go, 256 Go et 512 Go de stockage. L'iPhone 11 reste au catalogue d'Apple à 689 euros. En cas de reprise d'un ancien modèle par Apple, le prix de l'iPhone 12 tombe à 649 euros et celui de l'iPhone 12 Mini à 549 euros.

7 - Un HomePod Mini plus abordable

Apple a ouvert la conférence en annonçant le HomePod Mini, une nouvelle version de son enceinte connectée HomePod. Beaucoup plus petite que la première version, elle offrira des performances sonores moins poussées mais compensera par son prix canon de 99 euros, contre 350 euros pour sa grande sœur.

HomePod Mini Crédit : Apple