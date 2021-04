Selon Siri, Apple devrait organiser une keynote le 20 avril

publié le 13/04/2021 à 17:12

Siri a-t-il vendu la mèche ? Alors que les spécialistes de l'univers d'Apple rivalisent de projections pour essayer de deviner la date de la prochaine keynote d'Apple, la réponse pourrait bien avoir été finalement lâchée par l'assistant vocal de l'entreprise américaine.

Interrogé par des journalistes du site américain MacRumors, Siri a répondu que la prochaine conférence d'Apple aurait lieu le 20 avril depuis l'Apple Park de Cupertino en Californie. Apple n'a pas encore officialisé l'information mais cela devrait être le cas très bientôt. La marque a l'habitude d'annoncer ses keynotes au plus tard une semaine avant.

S'il est confirmé, l'événement devrait une nouvelle fois prendre la forme d'une conférence enregistrée et diffusée en streaming, la pandémie empêchant toujours la tenue de shows ouverts au public.

L'iPad Pro, les AirPods et un nouveau produit annoncés ?

Quelles annonces au menu de cette keynote ? Selon les dernières rumeurs, l’événement devrait faire la part belle à l'iPad Pro. Deux nouveaux modèles 5G équipés pour la première fois d'un écran Mini-LED sont dans les tuyaux. Cette technologie promet d'offrir des noirs et des contrastes plus convaincants et une meilleure luminosité qu'une dalle LCD.

Apple est aussi attendu avec une nouvelle version de sa box multimédia Apple TV, davantage taillée pour le jeu vidéo avec la prise en charge de l'affichage 120 Hz. Un produit combiné au carrefour de l'Apple TV, de l'enceinte connectée HomePod et de l'iPad est aussi évoqué pour donner une nouvelle impulsion à la stratégie du groupe dans la maison connectée.

Évoqués avant chaque keynote l'an passé, les Airtags pourraient aussi être de la partie. Ces fameuses balises Bluetooth doivent permettre aux utilisateurs de produits Apple de retrouver la trace d'un produit perdu. Une option devrait bientôt être proposée dans l'application Localiser sur iPhone. De nouveaux Mac avec puce Apple M1 et la troisième génération des AirPods figurent également parmi les possibles annonces.