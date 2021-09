La dernière mise à jour du système d'exploitation des iPhone est disponible depuis lundi 20 septembre. Outre des avancées dans FaceTime, Messages et la gestion des notifications, iOS 15 apporte de multiples évolutions à l'interface de l'iPhone censées améliorer son utilisation au quotidien.

L'un des changements les plus visibles une fois la mise à jour installée concerne l'application Safari. Le navigateur Internet de l'iPhone affiche désormais la barre dédiée aux URL et les onglets en bas de l'écran afin de libérer de l'espace pour la consultation des sites. La barre ainsi placée permet aussi de passer plus facilement d'une page à une autre en faisant glisser le pouce vers la gauche ou vers la droite.

Ce changement d'ergonomie peut cependant être difficile à apprivoiser. Si vous souhaitez revenir à l'ancien affichage, il est possible de le faire en appuyant sur le bouton aA en bas à gauche de l'écran et en sélectionnant l'option "Afficher la barre d'onglet en haut".

Copier, partager et traduire du texte via la caméra

L'une des principales nouveautés de la mise à jour est la possibilité d'extraire du texte des photos. Sous iOS 15, la caméra de l'iPhone devient un outil puissant capable de copier le texte s'affichant à l'écran qu'il s'agisse d'une clé WiFi, du menu d'un restaurant ou d'une recette de plat. Il est ensuite possible de la coller dans une conversation, un document ou même de la traduire.

En pointant la caméra d'un iPhone, il est possible de traduire le menu d'un restaurant Crédit : RTL

La traduction s'affiche de façon linéaire Crédit : RTL

Cette fonctionnalité est disponible dans l'application Appareil photo. Il suffit de pointer la caméra vers un texte puis d'appuyer sur l'icône en forme de scan de texte en bas à droite de l'écran pour capturer la zone qui vous intéresse. Vous pouvez alors définir quelle partie de la sélection vous souhaitez copier, partager ou traduire.

De la même manière, il est possible d'utiliser l'outil de traduction d'iOS 15 dans de nombreuses applications en sélectionnant simplement du texte.

Écouter des bruits blancs pour mieux se concentrer

Avec iOS 15, l'iPhone peut désormais générer des bruits blancs pour aider ses utilisateurs à masquer le bruit environnant afin de mieux se concentrer sur une tâche en cours.

Proposée dans les options d'accessibilité, la fonction "Sons en arrière-plan" permet de choisir entre six types de sons (cours d'eau, océan, pluie, bruit sombre, bruit clair et bruit équilibré) et de définir le volume auquel ils sont joués. Il est aussi possible de poursuivre la lecture de ces bruits en arrière-plan pendant la lecture d'un média.

L'iPhone peut jouer des sons d'ambiance pour favoriser la concentration Crédit : Apple

Localiser son iPhone même lorsqu'il est éteint

Autre nouveauté de cette mise à jour, il est désormais possible de retrouver un iPhone même lorsqu'il est éteint. Avec iOS 15, l'iPhone se comporte de la même façon qu'un Air Tag, les petites balises connectées lancées par Apple il y a quelques mois.



Au moment de l'éteindre, l'appareil affiche une notification indiquant que l'iPhone reste détectable même mis en sommeil. Il passe en fait dans un mode de très faible consommation qui maintient une connexion Bluetooth activée. Cela lui permet de pouvoir continuer à être localisé par les autres appareils Apple passant à proximité en envoyant une position GPS approximative.



Ainsi, il apparaît toujours sur la carte de l'application Localiser de l'iPhone. Comme avec les AirTags, les informations de localisation envoyées aux serveurs d'Apple sont chiffrées et accessibles seulement à l'utilisateur. Il est possible de désactiver cette fonction en sélectionnant l'option "Désactiver temporairement la localisation" et en rentrant votre code de sécurité lorsque vous l'éteignez.