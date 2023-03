Belgique : un homme se suicide après avoir dialogué 6 semaines avec un chatbot

C'est un drame invraisemblable qui s'est produit en Belgique. Un père de famille s'est donné la mort après avoir dialogué pendant six semaines avec un chatbot, un ordinateur doté d'une intelligence artificielle. L'homme était très éco-anxieux, la machine ne l'a pas beaucoup rassuré et la famille accuse désormais cette intelligence artificielle de l'avoir poussé au suicide.

Depuis un mois et demi, Pierre, comme la presse belge le surnomme, ne parlait quasiment plus qu'avec Elisa, cette intelligence artificielle en ligne. Ce chercheur d'une trentaine d'années, père de deux jeunes enfants, souffrait depuis plusieurs mois d'une dévorante angoisse de fin du monde causée par le réchauffement climatique. Et c'est à cette intelligence artificielle qu'il a choisi d'en parler, tout d'abord pour lui poser des questions sur les espoirs de survie de l'humanité. Puis la conversation aurait pris une dimension beaucoup plus humaine. "Elle était devenue sa confidente, une drogue dont il ne pouvait plus se passer", confie son épouse au journal La Libre.

Ce n'est qu'après son décès que sa famille découvre la conversation. Pierre fait part de ses pensées suicidaires, de la manière dont il compte mourir et Elisa, intelligence spécialement programmée pour ne jamais contredire ses interlocuteurs, le soutient. Suite à ce drame, le secrétaire d'État à la digitalisation a annoncé le lancement d'une réflexion sur la régulation des intelligences artificielles.

