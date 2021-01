publié le 13/01/2021 à 13:07

La région Île-de-France franchit une nouvelle étape dans la dématérialisation des titres de transport. Comme nous l'annoncions au début du mois, le passe Navigo est désormais disponible sur iPhone. Une mise à jour de l'application IDF Mobilités déployée le 13 janvier permet d'acheter ou de recharger son forfait hebdomadaire, mensuel ou annuel directement sur son téléphone Apple.

Joint par RTL, IDF Mobilités explique que le déploiement de la mise à jour est progressive. Tous les utilisateurs d'iPhone ne peuvent pas encore y accéder dans l'immédiat. IDF Mobilités table toujours sur la date du 20 janvier pour une mise en service effective de la fonctionnalité.

Tous les iPhone ne sont pas compatibles. La fonctionnalité est proposée pour les modèles à partir de l'iPhone 7 équipés d'une puce NFC à l'exception de la génération iPhone XR/XS, qui devrait être éligible dans les prochaines semaines. IDF Mobilités n'a pas communiqué sur les raisons de leur exclusion.

Comment recharger son passe sur iPhone

La fonctionnalité est proposée dans la dernière version de l'application IDF Mobilités, anciennement Via Navigo. Il faut donc commencer par télécharger la version 7.0.0 de la mise à jour du service sur l'App Store. Vous devez également utiliser un passe Navigo récent, la version bleu et violette n'est pas compatible.

Une fois installée, l'application vous invite à vous connecter. Si c'est la première fois, vous devez créer un compte. Attention, il ne s'agit pas du même compte que vous utilisez pour vous connecter au site JeGereMaCarteNavigo sur un ordinateur, pour télécharger vos attestations. Mais vous pouvez utiliser la même adresse email, cela n'aura pas d'incidence.

Le processus de recharge du passe Navigo est ensuite on ne peut plus facile. Ouvrez l'application, rendez-vous dans la rubrique "Achat" en bas de la page principale, sélectionnez "Sur mon passe Navigo", puis "Lire mon passe", approchez votre passe en haut de la face avant de votre iPhone jusqu'à ce qu'il soit détecté par la puce NFC du téléphone, patientez puis choisissez votre forfait. Vous pouvez ensuite procéder au paiement par carte bancaire ou via Apple Pay.

Comment recharger son passe Navigo sur iPhone Crédit : RTL

Comment utiliser son passe dématérialisé au quotidien

Une fois chargé sur l'iPhone, le titre vous permet de voyager sur le réseau de bus, tram, métro et RER dans la région. Mais cela ne permet pas de faire voyager plusieurs personnes à la fois. Il n'est possible de ne charger qu'un titre par téléphone.

Autre limite, l'iPhone ne peut pas encore être utilisé pour passer les portiques du métro. Ces derniers ne sont pas encore compatibles avec la technologie NFC d'Apple, comme c'est le cas à Londres par exemple. Il faut donc continuer de badger avec votre carte physique.

Cela devrait changer à terme. La région Île-de-France et Apple sont en discussion à ce sujet depuis plusieurs années. IDF Mobilités explique avoir des échanges réguliers avec l'entreprise américaine sur les aspects techniques, les logiciels, l'exploitation des données des usagers et les aspects contractuel. Mais la région ne communiquera sur le sujet que lorsque les négociations auront réellement abouti.