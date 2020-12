"Grande conjonction" : comment voir la rencontre entre Jupiter et Saturne ?

publié le 21/12/2020 à 18:36

Jupiter et Saturne n'ont pas été aussi proches l'une de l'autre depuis 1963. Ce lundi 21 décembre 2020, 19h22 heure française, une "grande conjonction" aura lieu, un phénomène rarissime qui ne devrait pas se reproduire avant 2080.

Pendant une dizaine de minutes, il apparaîtra, dans le ciel, que Jupiter et Saturne se frôlent. Les deux planètes seront en réalité séparées de plusieurs centaines de millions de kilomètres, mais malgré tout plus proches qu'à l'accoutumée.

Les amateurs d'astronomie doivent donc, pour observer cet évènement inédit, espérer un ciel dégagé pour permettre autant que possible une bonne visibilité. S'il peut être possible d'apercevoir ce rapprochement à l'œil nu, le meilleur moyen reste de se doter de jumelles ou de tout autre instrument d'observation. Il faudra ensuite sortir sa boussole et s'orienter vers le Sud-Ouest, puis observer.

Les plus curieux ont déjà pu remarquer, dans les jours qui ont précédé ce solstice d'hiver, le rapprochement des deux planètes dans le ciel. Plusieurs images amateurs ont été publiées sur les réseaux sociaux.

Jupiter and Saturn this evening at sunset #GreatConjunction pic.twitter.com/3WoyD5bzug — David Strange (@dgs99) December 20, 2020