Des ondes radio sans doute venues d'une exoplanète détectées pour la première fois

publié le 19/12/2020 à 21:05

Pour la première fois, des chercheurs sont parvenus à capter un signal radio provenant certainement d'une exoplanète, ce qui signifie qu'elle émet un champ magnétique protecteur. Cette planète, nommée Tau Bootis-b, est une géante gazeuse située à 50 années-lumière de nous.

On connaît déjà la masse et l'orbite de nombreuses exoplanètes, mais il n'y avait jusqu'ici aucun moyen de savoir si elles possèdent ou non un champ magnétique. On trouve ce bouclier, protégeant des radiations des vents stellaires, autour de la Terre et de Jupiter.

Or, l'émission radio captée par le radiotélescope européen LOFAR "est une signature très précise du champ magnétique", explique à l'AFP Philippe Zarka, de l'Observatoire de Paris - PSL, l'un des auteurs principaux de l'étude parue cette semaine dans la revue Astronomy & Astrophysics.

Trop chaude pour de la vie

"Il y a 98% de chances pour que le signal soit fiable", commente Philippe Zarka, précisant qu'un léger doute persiste sur la possibilité que le signal émane non pas de la planète, mais de son étoile. "Pour être vraiment sûrs, il faudrait 99,9% de chances. Il va falloir poursuivre les observations, ce qui est à notre portée."

L'existence d'une "bulle" magnétique autour des planètes est un ingrédient favorable à "l'habitabilité", c'est-à-dire propice au développement d'une forme de vie. Mais il y a d'autres critères, comme la température, et en l'occurrence Tau Bootis-b serait trop chaude pour abriter de la vie.