Fortnite ne sera pas réintégré à l'iPhone jusqu'à nouvel ordre

publié le 26/08/2020 à 16:00

Apple remporte une première manche dans le bras de fer qui l'oppose à Epic Games. Dans un jugement préliminaire en date du 24 août, la justice américaine a décidé que le fabricant de l'iPhone avait le droit de bloquer l'application Fortnite de son magasin d'applications. La juge Yvonne Gonzalez Rogers a estimé que le célèbre jeu vidéo pourra faire son retour sur l'App Store une fois qu'il se sera conformé aux règles de la plateforme.

Pour protester contre la commission de 30% prélevée par Apple et Google sur les transactions réalisées par les utilisateurs des applications proposées sur l'App Store et le Play Store, Epic Games avait sciemment enfreint les règles imposées par les deux géants de la tech en proposant, mi-août, un mode de paiement alternatif dans ses applications. Apple et Google avaient réagi dans la foulée en bannissant le jeu de tir de leurs plateformes. Epic Games avait ensuite porté plainte contre Apple pour abus de position dominante.

Conséquence : à l'heure actuelle, il n'est plus possible pour les utilisateurs d'un iPhone ou d'un iPad de se procurer Fortnite. Seuls les personnes qui avaient téléchargé le jeu avant son exclusion de l'App Store peuvent continuer à l'utiliser. En revanche, ils ne pourront pas profiter des nouveaux contenus apportés par la prochaine mise à jour du jeu, attendue fin août. Le jeu est également introuvable sur Android où il faut procéder à une installation manuelle via un fichier APK.

Mise à jour du 29 août : Apple a officiellement supprimé le compte développeur d'Epic Games. Cela signifie que l'application n'est plus disponible sur iPhone ni iPad. Il n'est plus possible de faire de nouvelle installation, même à partir d'un précédent téléchargement. Les versions déjà installées restent jouables mais bloquées à la saison 3 du jeu. Les autres jeux du studio ne sont plus téléchargeables non plus.

La justice américaine a également conforté Epic Games en interdisant à Apple de suspendre ses outils de développements Unreal Engine sur iOS et Mac. En guise de représailles, la firme de Cupertino avait menacé le studio d'empêcher les clients de ses outils de création en 3D d'accéder aux mises à jour des systèmes d'exploitation de ses produits pour les rendre incompatibles. Selon la juge Rogers, cela reviendrait à nuire à tous les développeurs tiers qui utilisent ces ressources.

Apple et Epic ont désormais rendez-vous le 28 septembre pour un jugement qui sera scruté de près par Facebook, Spotify, Tinder, qui dénoncent également le système de commissions de la marque à la pomme.