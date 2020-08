AirBnb interdit les fêtes dans tous les logements en location sur son site

publié le 20/08/2020 à 15:42

Airbnb ne veut pas que les comportements à risque ne migrent des bars et des clubs vers ses logements durant la pandémie. La plateforme de partage de maisons et d'appartement a annoncé ce jeudi 20 août une interdiction mondiale des fêtes dans toutes les logements disponibles sur son site. Tous les événements festifs sont désormais prohibés sur la plateforme, qu'ils aient été autorisés ou non par les propriétaires. AirBnb se réserve la possibilité de poursuivre en justice les utilisateurs qui ne respecteraient pas ces mesures.