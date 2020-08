The New Xbox Experience: Connecting You to Fun, Wherever You Want to Play

publié le 20/08/2020 à 19:27

Les contours de la future Xbox se précisent. Microsoft a dévoilé l'interface utilisateur de la prochaine génération de sa console de jeux de salon par l'intermédiaire d'une vidéo et d'un article de blog. Sans surprise, l'interface de la Xbox Series X reprend le système de navigation en tuiles de l'actuelle Xbox. Mais elle affiche un design légèrement plus arrondi.

D'après Microsoft, le nouvel écran d'accueil se chargera beaucoup plus vite : la firme évoque un lancement 50% plus rapide au démarrage. Mieux optimisée, l'interface utiliserait jusqu'à 40% de mémoire vive en moins, facilitant le passage d'un jeu à l'autre. Le constructeur prévoit de faire bénéficier la Xbox One et les appareils pouvant diffuser des jeux xCloud des avancées de cette nouvelle interface pour accélérer leurs expériences.

Microsoft met aussi en avant la continuité de l'expérience utilisateur qui sera la même sur console, PC et smartphones dans un souci d'harmonisation. Cette intégration mutli-plateforme permettra aux joueurs de partager plus facilement des séquences de jeu via un bouton dédié sur la manette pour l'envoyer sur un smartphone.

La nouvelle interface de la Xbox met l'accent sur la continuité de l'expérience sur différentes plateformes Crédit : Microsoft

Dans la même logique, il sera possible d'utiliser le smartphone pour envoyer des messages à ses contacts Xbox pendant une partie sans passer par la manette. L'onglet dédié aux amis devrait être moins confus qu'actuellement.

La Xbox Series X est attendue pour le mois de novembre 2020. Elle devrait être commercialisée à un prix oscillant autour de 399 euros.Elle aura pour rivale la PlayStation 5 de Sony lors des fêtes de fin d'année. Outre des temps de chargement réduits grâce à l'utilisation de nouveaux disques SSD, les deux consoles promettent un sentiment d'immersion renforcé avec des graphismes plus détaillés et des moteurs de jeu plus puissants.