Numérique : qu'est-ce que Voodoo, la start-up française phare du jeu vidéo ?

publié le 25/08/2020 à 10:06

Les licornes, ce sont ces entreprises du secteur de la technologie qui valent plus d'un milliard de dollars. En France, il en existe une dizaine, dont Voodoo, qui conçoit des jeux vidéo pour smartphone. Elle pèse trois milliards de téléchargements, et son jeu star, Helix Jump, est présent sur 500 millions de téléphones à travers le monde.

De très bons chiffres qui font de Voodoo le n°1 des jeux "hyper casual", c'est à dire ordinaires, faciles à jouer, et téléchargeables en quelques secondes. Ceux avec lesquels on s'amuse quelques minutes dans le métro ou dans la salle d'attente du médecin.

Ce type de divertissements se substitue de plus en plus aux jeux traditionnels sur consoles qui se sont développés comme des méga-productions de cinéma, avec des centaines de millions d'euros d'investissement et des mois de travail.

Là au contraire, il s'agit de scénarios simplissimes et répétitifs, et de jeux produits en quelques jours par deux ou trois personnes. L'idée étant d'en mettre en ligne le plus possible pour voir lesquels marchent : le jeu vidéo low-cost en quelque sorte.

Financements américains et chinois

Pour ce qui est du modèle économique : soit le client accède au jeu gratuitement et est alors bombardé de publicité, soit il accepte de débourser quelques euros pour pouvoir jouer sans interférences.

Le succès de Voodoo montre bien que la France a une véritable expertise en matière jeu vidéo. Mais, même si le cerveau est français, le reste l'est moins. Les premiers financiers de notre licorne française étaient américains et une partie de son capital vient d'être vendu à une société chinoise.



Nintendo ou encore Playstation sont débordées par le succès des jeux mobile, même si tout le secteur a été porté par le confinement. Les jeux sur téléphone ont vu leurs ventes progresser de 12% depuis le début du confinement et les propriétaires de smartphones ont téléchargé presque deux fois plus de jeux que l'an passé.