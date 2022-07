C'est le jeu vidéo le plus attendu par les fans. Tous les ans, la dernière édition de FIFA truste la tête du classement des meilleures ventes en France, loin devant la concurrence. La prochaine version, FIFA 23, prévue pour le 30 septembre sur PlayStation 5, Xbox Series, PC, PS4, Xbox et Stadia, s'annonce particulière car elle sonnera le glas de trois décennies de collaboration entre l'éditeur américain EA Sports et la fédération internationale de football, qui souhaite désormais vendre sa célèbre licence au plus offrant. Deux mois avant sa sortie, le titre s'est dévoilé dans une première bande-annonce préfigurant les changements à venir pour cette nouvelle saison de football sur console.

Comme tous les ans, EA Sports promet du contenu étoffé et un gameplay plus soigné pour se démarquer du précédent opus et susciter l'envie chez les fans. Le trailer publié mercredi vante les mérites de "l'hypermotion 2", le nouveau moteur du jeu, censé offrir "encore plus d'animations et de réalisme dans les actions" à la faveur de mouvements plus intelligents et authentiques sur le terrain.

Les joueurs vont aussi découvrir un nouveau duo de commentateurs. Écarté de FIFA 22 après sa mise en cause dans des affaires d'agression sexuelles, Pierre Ménès, ainsi que son compère Hervé Mathoux, sont remplacés par Omar Da Fonseca et Benjamin Da Silva, un tandem qui officie depuis plusieurs années sur la chaîne BeIn Sports bien connu des amateurs de football.

La division 1 féminine pour la première fois dans le jeu

Si la bande-annonce braque logiquement les projecteurs sur Kylian Mbappé. la star du foot français et ambassadeur du jeu, FIFA 23 met aussi les femmes à l'honneur. Pour la première fois, il sera possible de jouer avec les formations de la D1 féminine française, dont l'Olympique Lyonnais, huit fois champion d'Europe, et le Paris Saint-Germain. Le jeu met d'ailleurs en avant l'avant-centre des Bleues Marie-Antoinette Katoto - blessée lors de l'actuel Euro féminin - dans ce premier trailer. Plus largement, la joueuse australienne de Chelsea Sam Kerr sera la première femme représentée sur la jaquette du jeu à sa sortie.

Cette édition marque aussi l'introduction du "crossplay" : les affrontements entre joueurs en ligne ne seront plus limités aux mêmes consoles. Ils pourront jouer avec leurs amis sur les plateformes de même génération. Les propriétaires de PS5 pourront ainsi se confronter aux joueurs sur Xbox Series, PC et Stadia. Et les joueurs de PS4 se mesurer à ceux de Xbox One. Cette ouverture est encore relative puisqu'elle ne concerne que les matchs en un-contre-un. Le mode coopératif Club Pro n'est pas éligible pour l'instant, au contraire du très populaire mode FIFA Ultimate Teams, dont le marché des transferts, aujourd'hui cloisonné, va devenir commun à toutes les plateformes.

