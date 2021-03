Violences sexuelles : écarté, Pierre Ménès ne commentera plus le jeu FIFA

publié le 26/03/2021 à 00:23

La sanction est tombée ce jeudi 25 mars. La société américaine Electronic Arts (EA) a mis fin à sa collaboration avec le commentateur Pierre Ménès, dans son jeu de simulation de football FIFA, en raison de sa mise en cause dans deux affaires d'agressions sexuelles.

"Il est très important pour nous que le comportement de nos athlètes et de nos partenaires soit en accord avec les valeurs d'EA Sports FIFA. Suite aux actes de Pierre Ménès, nous mettons immédiatement fin à notre relation avec lui. EA n'intègrera donc pas les commentaires de Pierre Ménès dans FIFA 22, ni dans les versions ultérieures du jeu", a-t-on appris sur Twitter.

La veille, la société américaine avait déclaré examiner la situation, et réfléchir à la suite de sa collaboration avec le chroniqueur. En revanche, concernant les versions précédentes du jeu, EA s'est dit sensible "aux désagréments que pourrait causer le retrait de ses commentaires", qui représentent une fonctionnalité "complexe".

Une mise à jour pour ne plus entendre les commentaires de Pierre Ménès

"Supprimer les commentaires de Pierre Ménès de FIFA 21 affecterait l'expérience du joueur français car de nombreuses mécaniques de jeu ne déclencheraient plus les commentaires appropriés à la situation", s'est justifiée la société lors d'une déclaration auprès de l'AFP.

En effet, cela "reviendrait à supprimer rétroactivement les scènes d'un personnage d'une longue série TV". Toutefois, les joueurs qui "ne souhaitent plus entendre les commentaires de Pierre Ménès" auront désormais "la possibilité de mettre à jour leurs paramètres dans le jeu et sélectionner une autre langue parmi de nombreux choix".

Le chroniqueur est accusé de violences sexuelles

Pour rappel, Pierre Ménès est incriminé dans un documentaire relatant des faits de sexisme et des agressions sexuelles dans le milieu du journalisme sportif. Après la diffusion d'un article sur le média Les Jours, Canal+ avait été accusée d'avoir censuré une partie du documentaire, dans le but de protéger son chroniqueur vedette.

Diffusé dimanche sur Canal+, le documentaire "Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste", de la journaliste Marie Portolano, retrace plus de 40 années de lutte en matière de parité dans le milieu du journalisme sportif, secteur encore très masculin, où s'entremêlent regards condescendants, remarques sur le physique, harcèlement et, parfois même, agressions sexuelles. Plusieurs personnalités, à l'instar de Nathalie Iannetta, Clémentine Sarlat et Estelle Denis, ont témoigné dans ce documentaire.