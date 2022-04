Playstation : ce qu'il faut savoir sur les nouveaux abonnements

Les joueurs PlayStation vont bientôt avoir accès à un lot important de nouveautés à partir de juin. La firme de Sony a annoncé ce mardi 29 mars la fusion de ces deux services : le PlayStation Plus et le PlayStation Now. Elle propose désormais un service unique, qui se décline en trois options.

PlayStation a tout d'abord dévoilé sa formule "Essential", qui fournit les mêmes services que l'abonnement actuel au PlayStation Plus au même prix, soit 59,99 euros par an. Vient ensuite la formule "Extra". Celle-ci, au prix de 99,99 euros par an, fournit les mêmes avantages que la première option mais aussi "un catalogue d’environ 400 des meilleurs jeux PS4 et PS5". Ces jeux seront téléchargeables et pourront donc être accessibles hors ligne contrairement à certains jeux du PlayStation Now qui demandaient une connexion internet stable pour y accéder en streaming.

Au prix de 119,99 euros par an, la dernière formule, "Premium", dispose de tous les avantages précédemment cités. Elle propose également "environ 340 jeux supplémentaires" parmi lesquelles des jeux PS3 jouables en streaming ainsi que des jeux PSP, PS2 et PS1. Ces derniers peuvent être téléchargés ou streamés. Grâce à cette option "Premium", les joueurs pourront jouer en streaming via leur console, PS4 ou PS5, mais aussi sur PC. Enfin, il sera possible de tester des jeux pendant une durée limitée avant de les acheter.

Les abonnés au PlayStation Plus actuel verront leur abonnement se transformer en formule "Essential". Aucune précision n'a été ajoutée concernant le prix de la transition d'un abonnement à un autre. Les abonnés au PlayStation Now passeront à la formule "Premium".

Une liste de jeux disponibles dès la sortie du nouveau service, en juin, a été dévoilée. Les abonnés aux services "Extra" ou "Premium" pourront profiter sans frais supplémentaires d'œuvres comme : Death Stranding, God of War, Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Mortal Kombat 11 et Returnal.