Qu'est-ce que Binance, le géant des cryptomonnaies à la conquête de la France ?

Le géant des cryptos part à l'assaut du marché français. Après plusieurs mois de négociations, la première bourse mondiale d'échanges de cryptomonnaies a obtenu l'aval de l'Autorité des marchés financiers pour pouvoir exercer en France. La plateforme chinoise est désormais enregistrée dans l'Hexagone en tant que prestataire de services sur actifs numériques, le fameux label PSAN, mis en place par la loi Pacte dans le droit français il y a trois ans pour fournir un premier cadre aux acteurs de l'écosystème crypto, qui compte une trentaine de sociétés enregistrées à ce jour.

Fondé en 2017 à Hong-Kong par Changpeng Zhao, Binance permet de stocker, acheter, revendre et échanger des cryptomonnaies contre d'autres cryptomonnaies, les fameux Bitcoin, Ethereum, Tether ou BNB, mais aussi contre des monnaies fiduciaires, comme l'Euro ou le Dollar, ou des stablecoins, des cryptomonnaies dont le cours est adossé à des monnaies fiduciaires pour se préserver de la volatilité des cryptoactifs. La plateforme est aujourd'hui considérée comme la principale bourse crypto mondiale en terme de volumes, devant Coinbase, FTX, Kraken ou Gate.io.



Binance va pouvoir cibler le public français

Binance, qui revendique 90 millions de clients à travers le monde, n'a pas attendu de recevoir l'aval de l'AMF pour exercer ses activités en France, où près de 10% de la population a déjà investi dans les cryptomonnaies, selon les dernières études en vigueur. Cet enregistrement - qui suppose la vérification de son respect de la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment et le terrorisme et la protection des utilisateurs locaux - fait de Binance une plateforme plus légitime, après plusieurs controverses sur l'établissement de son siège social - situé quelque part entre l'Asie, Malte et les îles Caïmans - et un bras de fer avec les gendarmes financiers de plusieurs pays fin 2021.

Fort de cette régulation en France, une première en Europe pour l'entreprise, Binance va désormais pouvoir communiquer sur son service de façon active à destination du public français, comme le fait la société française Coinhouse depuis l'année passée. Interrogé par BFMTV, David Princay, dirigeant français de Binance, explique que "l'enregistrement permet de faire du marketing, du démarchage commercial" mais que la priorité de l'entreprise "est d’éduquer : il faut que les gens sachent ce qu’ils font. On va entamer un processus sur ce volet éducatif".

L'implantation de Binance en France s'est accélérée ces derniers mois. Le fondateur de la plateforme, Changpeng Zhao, a fait plusieurs déplacements dans la capitale pour rencontrer des partenaires locaux mais aussi le secrétaire d'État au Numérique, Cédric O. L'entreprise a promis d'injecter 100 millions d'euros dans l'écosystème français et de recruter jusqu'à 250 personnes sur le territoire. Elle a aussi annoncé son intention d'établir son siège européen à Paris et de s'installer à Station F, pour soutenir des startups du secteur. Cette offensive intervient alors que deux textes sont actuellement à l'étude au niveau européen afin de mettre en place une régulation harmonisée du secteur des cryptomonnaies.