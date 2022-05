Quelques jours à peine après avoir achevé la phase d'alignement de ses instruments scientifiques, le télescope spatial James Webb nous livre déjà un aperçu de son incroyable potentiel.

Le plus grand et le plus puissant jamais envoyé dans l'espace, situé à 1,5 milliard de kilomètres de la Terre, est prêt à explorer les confins de l'Univers, a annoncé la Nasa le 28 avril. Ses quatre puissants instruments, à savoir trois imageurs et un spectrographe, se sont alignés avec succès au miroir principal de 6,5 mètres de diamètre. Tous ont atteint leur température opérationnelle et sont en ordre de bataille pour entamer leur mission scientifique.

En attendant les premières images d'observation scientifique, qui doivent débuter cet été, la Nasa a mis en ligne plusieurs images capturées par le télescope pour prouver que ces instruments sont en mesure de capturer des images nettes et bien ciblées, d'une qualité et d'une résolution inédite, sans commune mesure avec les clichés produits par les autres télescopes jusqu'à présent.

La première photo, montre des images d'étoiles et de gaz du grand nuage de Magellan, une petite galaxie naine satellite de la Voie lactée, prise par l'instrument Mirim. "Cette première image a été tout de suite magnifique car on voyait la qualité d'images qu'on cherchait" a tweeté le responsable scientifique du Mirim au CEA, Pierre-Olivier Lagage.