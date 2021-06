et Benjamin Hue

publié le 01/06/2021 à 20:43

L'arrivée d'un tout nouveau télescope spatial est toujours une prouesse technologique. Fruit de vingt ans de planification et d'un investissement de près de 10 milliards de dollars pour la Nasa et les agences partenaires, le télescope géant James Webb, le très grand frère de Hubble, sera lancé d'ici la fin de l'année par une fusée Ariane 5 pour nous permettre de remonter encore plus loin dans le temps.

Avec son immense miroir primaire de plus de 6,5 mètres de diamètre, presque trois fois la taille de celui de Hubble, James Webb verra très, très loin. Jusqu'au fond de l'Univers, là où se sont formées les premières galaxies, 200 ou 300 millions d'années après le Big Bang. Un graal pour les astronomes qui cherchent à comprendre l'origine de la formation de l'univers.

James Webb captera pour cela la lumière infrarouge, imperceptible par l'œil humain, avec des capacités d'imagerie et de spectroscopie haute résolution. Cela lui permettra de voir à travers la lumière cosmique et d'analyser les objets célestes les plus lointains dans des recoins de l'Univers qui demeuraient dans l'ombre jusqu'ici.

Pas opérationnel avant le printemps prochain

Les mensurations de James Webb sont impressionnantes : 20 mètres sur 14 et un pare-soleil de la taille d'un court de tennis pour lui permettre d'être en permanence dans le noir total.

> An Introduction to the James Webb Space Telescope Mission

Son lancement aura lieu mi-novembre depuis la base de Kourou, en Guyane. C'est une fusée Ariane 5 qui sera chargée de l'envoyer dans l'espace. James Webb sera alors plié dans la coiffe de la fusée. Une fois largué et mis sur la route de son orbite, il pourra enfin se déplier.

Alors que Hubble tourne à 600 kilomètres au-dessus de nos têtes, James Webb sera en orbite autour du Soleil à un million et demi de kilomètres de la Terre. Il devrait être opérationnel au printemps prochain, pas avant, le temps de régler tous ses instruments. Il devrait rester en activité au moins une dizaine d'années.

Le calendrier de lancement du télescope James Webb Crédit : ESA