Quels sont les pires mots de passe utilisés en France ?

Qu'il s'agisse d'accéder à une messagerie, aux réseaux sociaux ou à des services administratifs, tous les internautes doivent composer avec des dizaines de mots de passe, le sésame numérique permettant de les authentifier à leurs comptes en ligne et de protéger leurs accès.

Pour prévenir tout risque d'intrusion, il est nécessaire de définir des mots de passe robustes, aléatoires et uniques, sans lien avec des éléments de la vie privée, propres à chaque plateforme. Il convient d'éviter les codes faciles à deviner ou sensibles aux attaques par force brute, qui consiste à faire tester toutes les combinaisons découlant d'un mot de passe par une machine.

Les spécialistes alertent régulièrement sur le fait que de trop nombreux internautes continuent d'utiliser des mots de passe vulnérable, faciles à deviner et déjà compromis. L'entreprise de gestion de mots de passe NordPass explique dans son étude annuelle de 2021 que la suite de chiffres 123456 est toujours la combinaison la plus utilisée au monde. C'est aussi le cas en France, où ce code côtoie les classiques azerty, 000000 ou qwerty. On retrouve aussi des occurrences comme tiffany, nicolas, bonjour, cnoucnou ou chocolat.

L'étude souligne les thèmes et les termes qui reviennent le plus souvent, comme les noms, avec de nombreux internautes utilisant leur propre identité comme mot de passe, mais aussi des références à certaines passions, comme les clubs de football, les voitures de course, les animaux ou les artistes à la mode.

Les super-héros toujours présents

"Les saisons de l'année, les films, les musiciens et les équipes sportives préférées figurent en tête de liste des mots de passe fréquemment trouvés sur les listes de violations", explique la société Specops Software, autre spécialiste de la gestion des mots de passe. Les villes françaises ne sont pas en reste non plus, notamment les communes de Pau, Gap, Nice, Agen et Dax, loin devant Paris. Les internautes versent aussi dans la facilité en utilisant des séries télévisées célèbres comme Friends, Dexter ou Lupin mais aussi des mots et phrases communs, tels que cava, entre, merci et sors.

Le fournisseur de VPN ExpressVPN note pour sa part que "Loulou, doudou et chouchou sont les mots de passe les plus utilisés par les utilisateurs français". Fin 2021, la fondation Mozilla avait découvert en analysant les données du site haveibeenpwned.com - qui recense les fuites de données - que des centaines de milliers d'internautes continuent à utiliser Superman, Batman, Spider-Man et des noms de super-héros comme mots de passe.

Si vous vous reconnaissez dans ces tableaux, il est préférable que vous définissiez de nouveaux mots de passe pour renforcer la sécurité de vos comptes en ligne. Les spécialistes conseillent d'opter pour un mot de passe long (d'une douzaine de caractères minimum), complexe (avec des caractères spéciaux), aléatoire (qui n'ait pas de sens) et qui comporte des chiffres, des majuscules et des minuscules. L'utilisation d'un gestionnaire de mots de passe peut être utile pour éviter d'avoir à tous les retenir ou les noter sur un morceau de papier.