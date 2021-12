James Webb : décollage réussi pour le nouveau télescope spatial

C'est ce samedi 25 décembre 2021 que s'est envolé pour l'espace le télescope James Webb (JWST), plus grand et le plus puissant jamais envoyé dans l'espace. Une fusée Ariane 5 a décollé samedi à 12h20 GMT du centre spatial guyanais avec à son bord le JWST, remplaçant de Hubble, un instrument qui devrait révolutionner l'observation de l'Univers.

Le vol propulsé doit durer 27 minutes, avant la séparation de l'observatoire qui sera injecté vers son orbite finale, à environ 1,5 million de km de la Terre, bien plus loin que le Hubble, situé à 600 kilomètres de notre planète. Le James Webb, fabriqué par la Nasa avec la collaboration des agences spatiales européenne et canadienne, doit permettre d'observer les premières galaxies apparues après le Big bang mais aussi les exoplanètes ou la formation des étoiles.

Avec son immense miroir primaire de plus de 6,5 mètres de diamètre, il fait presque trois fois la taille de celui de Hubble. Il sera placé en orbite autour du Soleil, à 1,5 million de kilomètres de la Terre pour une mission de 5 à 10 ans.