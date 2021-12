Netflix a signé un nouveau succès avec la sortie de son nouveau film Dont Look Up : Déni cosmique. À travers un casting cinq étoiles, comprenant notamment Jennifer Lawrence et Leonardo DiCaprio, le film met en scène deux scientifiques convaincus d'avoir découvert qu'une comète est sur le point de percuter la Terre, détruisant toute trace de vie sur son passage.

Afin de mieux comprendre l'intrigue, il est important de savoir ce qu'est une comète. Selon la Nasa, les comètes sont "des boules de neige cosmiques composées de gaz, de roches et de poussières gelés qui gravitent autour du Soleil". Leur diamètre est très variable : entre une centaine de mètres et plusieurs dizaines de kilomètres.

Les comètes sont assez rares à observer depuis la Terre étant donné qu'elles se trouvent au confins de notre système solaire. Seules 3,743 comètes ont été observées à ce jour mais la Nasa estime qu'il en existe probablement des milliards, notamment dans la ceinture de Kuiper et dans le nuage de Oort. C'est d'ailleurs de ce nuage que provient la comète du film

Plus proches de la Terre, les astéroïdes peuvent également représenter une menace pour les humains. La Nasa en a déjà observés 1.113.527, principalement autour du Soleil, entre Mars et Jupiter, dans la ceinture principale d'astéroïdes. Leur taille varie entre 10 mètres de diamètre et, pour le plus gros jamais observé, 530km de diamètre.

Contrairement aux comètes qui sont composées de glace, les astéroïdes sont faits de métaux et de matériaux rocheux. Il arrive parfois que ces derniers dévient de leur orbite, frôlent la Terre voire même qu'ils nous percutent. Ce phénomène reste toutefois extrêmement rare.