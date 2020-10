Spotify permet désormais de retrouver une musique grâce aux paroles

publié le 07/10/2020 à 17:48

Qui n'a jamais oublié le titre d'une chanson qu'il voulait absolument écouter ? Ce n'est désormais plus un problème pour les utilisateurs de Spotify. Il suffit simplement de se rappeler d'un bout des paroles, même une phrase suffit, et de l'écrire dans la barre de recherche et l'application se charge du reste.

Cette fonctionnalité, déjà implantée sur Apple Music et YouTube Music, est très simple. Une designeuse de Spotify en a fait la démonstration sur Twitter. Elle a simplement écrit "if i could id be" et l'application l'a directement redirigée vers Your Best American Girl, de Mitski.

Cette nouvelle méthode de recherche ne concerne pas que les chansons en anglais. La rédaction de RTL.fr l'a testée sur des morceaux français et le résultat reste le même. En recherchant "À m'asseoir sur un banc", les premières paroles de Mistral gagnant, de Renaud, Spotify nous redirige directement vers le titre en question.

Spotify permet à ses utilisateurs de retrouver une chanson grâce à ses paroles. Ici Mistral gagnant de Renaud Crédit : RTL.fr