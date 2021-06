Des pirates ont volé le code source du jeu "FIFA 21"

FIFA 21 est disponible sur PC et consoles en attendant la mise à jour vers les consoles next-gen

et AFP

publié le 11/06/2021 à 14:27

La rumeur courait depuis plusieurs heures. Le développeur américain de jeux vidéo Electronic Arts a confirmé vendredi avoir été victime d'un piratage après la publication d'un article du site américain Vice affirmant que plusieurs codes sources, dont celui du célèbre jeu de football FIFA 21 et du moteur Engine, grâce auquel tournent plusieurs titres d'EA, avaient été volés.

Des pirates informatiques ont prétendu sur un forum spécialisé avoir réussi à s'introduire dans les systèmes de l'éditeur américain et avoir mis la main sur 780 gigaoctets de données. Parmi les informations compromises figureraient le code source de Frostbite, le texte écrit en langage de programmation contenant les instructions pour exécuter les jeux FIFA, Madden et la série Battlefield, notamment.

Les pirates disent aussi avoir volé des outils de développement des logiciels pour FIFA 21 et le code du serveur de matchmaking, le moteur de jeu des parties en ligne, du futur FIFA 22. Les cybercriminels ont mis en vente les données volées dans divers espaces du "dark web", la version clandestine d'internet.

Pas d'impact sur les joueurs mais un coup dur pour EA

Electronic Arts se veut résolument rassurant à ce stade. "Nous enquêtons sur un incident récent lié à une intrusion sur nos réseaux et au vol d'une quantité limitée de code source de jeux et d'outils y étant associés", a indiqué à l'AFP un porte-parole de l'entreprise. L'éditeur assure qu'aucune donnée de joueur n'a été subtilisée et que l'incident ne fait courir aucun risque pour la sécurité des joueurs.

Les experts en cybersécurité interrogés dans les médias américains sont moins catégoriques. Brett Callow, analyse chez Emsisoft, a déclaré à CNN que la perte du contrôle du code source pourrait être problématique pour EA car il pourrait être copié par d'autres développeurs ou utilisé pour pirater de futurs jeux. Les pirates vont en effet pouvoir analyser le code et identifier de potentielles failles à exploiter à l'avenir.

Cette attaque intervient après une vague de piratages informatiques aux États-Unis ces derniers mois ayant visé entre autres des groupes industriels, des centres hospitaliers, des institutions gouvernementales et des ONG. Elle a également lieu quelques jours avant le célèbre salon international du jeu vidéo E3 auquel doit participer EA. L'événement, qui aura lieu entièrement en ligne cette année, débute samedi 12 juin.