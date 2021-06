Panne mondiale d’Internet : qu’est-ce que Fastly au cœur de la pagaille ?

et AFP

publié le 08/06/2021 à 17:30

De nombreux sites de premier plan n'étaient pas disponibles ce mardi 8 juin à la mi-journée, à travers la planète. Amazon, Twitch, Paypal mais aussi RTL, Le Monde ou la BBC sont concernés par l'incident.

Un incident qui serait la conséquence d'une panne ayant touché quelques minutes plus tôt l'entreprise Fastly, un CDN (content delivery network). Cette dernière n'a pas précisé la nature des difficultés rencontrées : problème technique interne ou attaque externe ?

Fastly est un fournisseur de services informatiques dématérialisés, un acteur de l'ombre essentiel au bon fonctionnement d'Internet. Cette entreprise propose aux éditeurs de sites internet de les aider à diffuser leurs contenus à l'échelle internationale, en hébergeant des sites miroirs du site original un peu partout dans le monde.

Des centaines de milliards de requêtes par jour

Son service permet d'éviter que toutes les demandes adressées à un site internet ne convergent au même endroit en créant des bouchons, et donc de gagner en rapidité. Les sites qui diffusent des contenus audiovisuels, les sites de médias sont de grands clients de ces CDN, puisque par nature ils doivent faire face à des pics de connexions très importants.

Des entreprises telles que Fastly gèrent des centaines de milliards de requêtes par jour et jouent donc un rôle d'aiguillage extrêmement important. Fastly a dégagé en 2020 un chiffre d'affaires de 291 millions de dollars. Il a indiqué via Twitter avoir "identifié" le problème et assuré que son réseau mondial était "en train de revenir en ligne", vers 11H10 GMT. L'accès à la très grande majorité des sites était de fait rétabli à la même heure.