Une panne géante d'Internet affecte de nombreux sites à travers le monde

publié le 08/06/2021 à 12:48

Cela arrive de temps en temps sur le Web centralisé : il suffit qu'un prestataire informatique majeur tousse pour qu'une partie de l'Internet s'enrhume. De nombreux sites de premier plan n'étaient pas disponibles, mardi 8 juin à la mi-journée, vraisemblablement en raison d'une panne subie par une entreprise américaine spécialisée dans l'acheminement des flux du trafic Internet à travers les différentes régions du globe.

Aux alentours de midi, ce mardi, Amazon, Paypal, le New York Times, la BBC, Guardian, Twitch, les sites du gouvernement britannique, Reddit mais aussi ceux de RTL, du Monde, de L'Obs ou de Decathlon en France affichaient tous la même page d'erreur "Error 503 Service Unavailable" ou "Connection Failure", indiquant que le service n'était pas accessible. La situation a commencé à être rétablie peu avant 13 heures. Les applications mobiles ne sont pas affectées par la panne.

Selon les premiers éléments, ces perturbations seraient la conséquence d'une panne ayant touché quelques minutes plus tôt l'entreprise Fastly, un CDN (content delivery network) fournisseur de réseaux de diffusion de contenus, un acteur de l'ombre essentiel au bon fonctionnement d'Internet dont la mission est de faire converger, en temps réel, les contenus et les données des serveurs de ses clients vers d'autres parties d'Internet, situées plus près des utilisateurs finaux, pour réduire le temps de chargement des pages Web.

Ce n'est pas la première fois que la défaillance d'un acteur central du Web paralyse l'Internet mondial. En août 2020, une panne des services de la société Century Link avait provoqué d'importants problèmes chez des milliers de clients, dont Amazon, Ebay, PlaySatation, Xbox mais aussi la chaîne Téléfoot. Un an plus tôt, un problème technique chez un des principaux concurrents de Fastly, Cloudflare, avait également perturbé de nombreux sites et services.