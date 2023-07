Au fil des ans, les smartphones se sont imposés comme les instruments privilégiés pour capturer les moments du quotidien grâce à leurs appareils photo de plus en plus performants. Mais leur espace de stockage limité peut devenir un problème si vous ne triez pas régulièrement votre bibliothèque photo. Et naviguer parmi vos photos peut vite devenir un exercice fastidieux.

Dans ce nouvel épisode de "La Règle d'Or Numérique", Benjamin Hue, journaliste à RTL, vous explique comment vérifier la place occupée par vos images sur la mémoire de votre appareil, mais aussi comment supprimer rapidement les plus floues, les doublons et les moins importantes afin de libérer de l'espace et enfin les solutions qui s'offrent à vous pour organiser vos albums et sécuriser vos souvenirs sur iPhone comme sur Android.







































































































Retrouvez "La règle d'or numérique" chaque dimanche dans le flux "Ça peut vous arriver"

Retrouvez chaque semaine (l’inimitable) “Règle d’or” en podcast… et désormais son pendant Numérique consacré aux problèmes du quotidien en ligne. Comment naviguer en toute sécurité sur Internet ? Quelles sont les réglages à paramétrer pour protéger vos données personnelles ? Comment repérer les arnaques en ligne avant de tomber dans le panneau… Benjamin Hue, journaliste à RTL, répond ici aux questions que vous vous posez tous les jours sur les nouvelles technologies.