publié le 02/11/2020 à 19:56

Apple va organiser un troisième événement en un mois. Le groupe informatique a convié la presse pour une nouvelle keynote qui aura lieu le mardi 10 novembre à 19 heures depuis son siège californien de Cupertino. Comme pour les précédentes annonces cette année, l'Apple Watch Series 6, l'iPad Air et l'iPhone 12, la conférence aura lieu à huis clos et sera diffusée en streaming.

L'invitation adressée aux médias laisse planer le doute sur le contenu des annonces. "One more thing", indique simplement Apple en référence aux annonces de dernière minute qui venaient ponctuer les keynotes de Steve Jobs. La presse spécialisée s'attend cependant à découvrir les premiers Mac dotés d'une puce Apple Silicon.

Apple avait annoncé lors de la conférence WWDC en juin dernier que ses ordinateurs n'allaient bientôt plus intégrer des processeurs Intel classiques, comme c'est le cas depuis quinze ans, mais des puces ARM, basées sur la même architecture que les puces A14 Bionic développées pour les derniers iPhone et les iPad.

Des Mac avec un processeur d'iPhone

Au fil des ans, ces puces se sont distinguées par leurs excellentes performances graphiques, leur vélocité et leur bonne gestion de l'énergie. En les intégrant à ses ordinateurs, l'entreprise pourra économiser l'achat des puces à Intel mais aussi rationaliser ses différentes gammes de produits. Les développeurs pourront adapter plus facilement leurs logiciels de l'un à l'autre.

Cela pourrait aussi permettre à Apple de proposer des Mac d'entrée de gamme à des prix plus abordables. À l'heure actuelle, l'iPad le plus puissant est aussi véloce que des MacBook Pro vendus deux fois plus cher. Les rumeurs évoquent l'arrivée d'un nouveau MacBook Air ou du retour du MacBook 12 pouces parmi les premières machines à profiter de ces optimisations.

Apple pourrait aussi lever le voile sur son fameux casque AirPods Studio à réduction de bruit active, voire sur les AirTags, les balises à associer aux objets que l'on a tendance à égarer, deux produits dont le lancement revient avec insistance depuis le début de l'automne.