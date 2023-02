Apple prépare un nouveau produit : ce que l'on sait du casque de réalité mixte attendu en juin

De l'avis des spécialistes du secteur, c'est le prochain "next big thing" d'Apple. Près de 8 ans après l'Apple Watch et les montres connectées, le fabricant de l'iPhone se prépare à investir un tout nouveau terrain en 2023. Après Facebook, Microsoft, HTC, Sony ou Google, la firme de Cupertino devrait se lancer pour de bon sur le difficile marché de la réalité virtuelle.

D'après le site américain Bloomberg, l'entreprise aurait prévu de dévoiler son premier casque du genre début juin, lors de sa conférence annuelle des développeurs, la WWDC, en vue d'une commercialisation avant la fin de l'année.

Médiatisée depuis le milieu des années 2010 avec les fameux casques Oculus, la réalité virtuelle n'a jamais vraiment décollée depuis, malgré les efforts de Facebook ou Sony pour l'imposer auprès du grand public. Cette technologie, qui consiste à immerger l'utilisateur dans un univers simulé projeté devant ses yeux au moyen d'un casque, souffre d'un certain nombre de défauts que les différents dispositifs mis en vente jusqu'à aujourd'hui n'ont jamais vraiment su dépasser.

Outre un ticket d'entrée relativement onéreux, qui s'étire de quelques centaines à plus de 1.500 euros selon les dispositifs, la VR est une activité qui s'avère assez vite inconfortable à l'usage et qui ne dispose pas encore des applications grand public à même de lui ouvrir les portes d'un marché de masse. Le réseau social Horizon World préfigurant le métavers appelé de ses vœux par Facebook et Mark Zuckerberg n'a guère convaincu le public, par exemple. Et malgré des expériences de plus en plus abouties, ni le PlayStation VR de Sony, qui permet de jouer à certains titres de la console de façon plus immersive, ni les casques Oculus Quest de Facebook et Vive de HTC ne se sont réellement imposés dans les foyers.